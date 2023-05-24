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Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году - РИА Новости, 24.05.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/investitsii-1873877298.html
Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году
Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году - РИА Новости, 24.05.2023
Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планирует нарастить ежегодный объем инвестиций в основной капитал до 1,9 триллиона рублей к 2036 году, РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургут
наталья комарова
арктика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планирует нарастить ежегодный объем инвестиций в основной капитал до 1,9 триллиона рублей к 2036 году, сообщила губернатор региона Наталья Комарова."Мы завершили 2022 год с объемом инвестиций более 1,3 триллиона рублей и объемом промышленной продукции 6,6 триллиона рублей. И мы запланировали до 1936 года - 1,9 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, и до 1950 года - 2,9 триллиона рублей", - сказала губернатор, выступая на Евразийском экономическом форуме.По ее словам, рост инвестиций будет обеспечиваться за счет прямого воздействия на экономическую активность и поддержки частных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, проектов."Если брать не нефтегазовые проекты, то у нас их в портфеле на сегодняшний день около 400 с общим объемом инвестиций примерно 200 миллиардов рублей. В рамках этих проектов мы ожидаем создания более 10 тысяч новых рабочих мест", - отметила Комарова.Среди таких проектов глава региона выделила строительство второго моста через Обь в районе Сургута, который позволит перераспределить транспортные потоки и будет способствовать развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития. Также губернатор рассказала о двух проектах по улучшению железнодорожной инфраструктуры и об уникальном проекте создания производства отечественных белковых компонентов в поселке Алябьевский.
https://ria.ru/20230420/yugra-1866682180.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургут, наталья комарова, арктика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Наталья Комарова, Арктика

Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планирует нарастить ежегодный объем инвестиций в основной капитал до 1,9 триллиона рублей к 2036 году, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
«
"Мы завершили 2022 год с объемом инвестиций более 1,3 триллиона рублей и объемом промышленной продукции 6,6 триллиона рублей. И мы запланировали до 1936 года - 1,9 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, и до 1950 года - 2,9 триллиона рублей", - сказала губернатор, выступая на Евразийском экономическом форуме.
По ее словам, рост инвестиций будет обеспечиваться за счет прямого воздействия на экономическую активность и поддержки частных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, проектов.
«
"Если брать не нефтегазовые проекты, то у нас их в портфеле на сегодняшний день около 400 с общим объемом инвестиций примерно 200 миллиардов рублей. В рамках этих проектов мы ожидаем создания более 10 тысяч новых рабочих мест", - отметила Комарова.
Среди таких проектов глава региона выделила строительство второго моста через Обь в районе Сургута, который позволит перераспределить транспортные потоки и будет способствовать развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития. Также губернатор рассказала о двух проектах по улучшению железнодорожной инфраструктуры и об уникальном проекте создания производства отечественных белковых компонентов в поселке Алябьевский.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутНаталья КомароваАрктика
 
 
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