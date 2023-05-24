https://ria.ru/20230524/investitsii-1873877298.html
Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году
Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году - РИА Новости, 24.05.2023
Югра намерена нарастить ежегодные инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планирует нарастить ежегодный объем инвестиций в основной капитал до 1,9 триллиона рублей к 2036 году, РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургут
наталья комарова
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планирует нарастить ежегодный объем инвестиций в основной капитал до 1,9 триллиона рублей к 2036 году, сообщила губернатор региона Наталья Комарова."Мы завершили 2022 год с объемом инвестиций более 1,3 триллиона рублей и объемом промышленной продукции 6,6 триллиона рублей. И мы запланировали до 1936 года - 1,9 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, и до 1950 года - 2,9 триллиона рублей", - сказала губернатор, выступая на Евразийском экономическом форуме.По ее словам, рост инвестиций будет обеспечиваться за счет прямого воздействия на экономическую активность и поддержки частных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, проектов."Если брать не нефтегазовые проекты, то у нас их в портфеле на сегодняшний день около 400 с общим объемом инвестиций примерно 200 миллиардов рублей. В рамках этих проектов мы ожидаем создания более 10 тысяч новых рабочих мест", - отметила Комарова.Среди таких проектов глава региона выделила строительство второго моста через Обь в районе Сургута, который позволит перераспределить транспортные потоки и будет способствовать развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития. Также губернатор рассказала о двух проектах по улучшению железнодорожной инфраструктуры и об уникальном проекте создания производства отечественных белковых компонентов в поселке Алябьевский.
https://ria.ru/20230420/yugra-1866682180.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, сургут, наталья комарова, арктика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Наталья Комарова, Арктика