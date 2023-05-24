https://ria.ru/20230524/intsidenty-1873758637.html

В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами

В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами - РИА Новости, 24.05.2023

В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами

Высокий риск инцидентов с маломерными судами прогнозируется на этой неделе на водных объектах в шести регионах двух федеральных округов страны, в том числе в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T02:49

2023-05-24T02:49

2023-05-24T06:55

приморский край

волгоградская область

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высокий риск инцидентов с маломерными судами прогнозируется на этой неделе на водных объектах в шести регионах двух федеральных округов страны, в том числе в Крыму, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В связи с открытием купального сезона в некоторых регионах Российской Федерации повышаются риски возникновения инцидентов и происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что высокий риск таких происшествий прогнозируется в Крыму, Краснодарском, Приморском краях, а также в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

https://ria.ru/20230519/laviny-1872792332.html

приморский край

волгоградская область

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приморский край, волгоградская область, внии гочс, происшествия