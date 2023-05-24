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В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами - РИА Новости, 24.05.2023
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02:49 24.05.2023 (обновлено: 06:55 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/intsidenty-1873758637.html
В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами
В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами - РИА Новости, 24.05.2023
В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами
Высокий риск инцидентов с маломерными судами прогнозируется на этой неделе на водных объектах в шести регионах двух федеральных округов страны, в том числе в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:49
2023-05-24T06:55
приморский край
волгоградская область
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высокий риск инцидентов с маломерными судами прогнозируется на этой неделе на водных объектах в шести регионах двух федеральных округов страны, в том числе в Крыму, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В связи с открытием купального сезона в некоторых регионах Российской Федерации повышаются риски возникновения инцидентов и происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что высокий риск таких происшествий прогнозируется в Крыму, Краснодарском, Приморском краях, а также в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.
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приморский край, волгоградская область, внии гочс, происшествия
Приморский край, Волгоградская область, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В шести регионах ожидаются инциденты с маломерными судами

ВНИИ ГОЧС: инциденты с маломерными судами ожидаются на этой неделе в шести регионах России

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПодготовка спасателей к купальному сезону
Подготовка спасателей к купальному сезону - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Подготовка спасателей к купальному сезону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высокий риск инцидентов с маломерными судами прогнозируется на этой неделе на водных объектах в шести регионах двух федеральных округов страны, в том числе в Крыму, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В связи с открытием купального сезона в некоторых регионах Российской Федерации повышаются риски возникновения инцидентов и происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что высокий риск таких происшествий прогнозируется в Крыму, Краснодарском, Приморском краях, а также в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.
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Приморский крайВолгоградская областьВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
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