https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873924711.html

Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции

Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции - РИА Новости, 24.05.2023

Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался "на кухне у президента РФ Владимира Путина", по его словам, тогда в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:56

2023-05-24T17:56

2023-05-24T17:56

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался "на кухне у президента РФ Владимира Путина", по его словам, тогда в нем участвовала Украина. "Если уж говорить откровенно, … я присутствовал у истоков многих процессов. Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, (теперь - ред.) ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так. И тогда замысел был хороший. Помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. При этом Лукашенко заявил, что уже тогда он говорил, что "из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уж тогда начала складываться на постсоветском пространстве и в нашем регионе". "Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", - продолжил белорусский президент.

https://ria.ru/20230524/eaes-1873921414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз