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Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции - РИА Новости, 24.05.2023
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17:56 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873924711.html
Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции
Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции - РИА Новости, 24.05.2023
Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался "на кухне у президента РФ Владимира Путина", по его словам, тогда в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:56
2023-05-24T17:56
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался "на кухне у президента РФ Владимира Путина", по его словам, тогда в нем участвовала Украина. "Если уж говорить откровенно, … я присутствовал у истоков многих процессов. Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, (теперь - ред.) ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так. И тогда замысел был хороший. Помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. При этом Лукашенко заявил, что уже тогда он говорил, что "из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уж тогда начала складываться на постсоветском пространстве и в нашем регионе". "Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", - продолжил белорусский президент.
https://ria.ru/20230524/eaes-1873921414.html
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россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции

Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался фактически на кухне у Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции начался "на кухне у президента РФ Владимира Путина", по его словам, тогда в нем участвовала Украина.
"Если уж говорить откровенно, … я присутствовал у истоков многих процессов. Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, (теперь - ред.) ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так. И тогда замысел был хороший. Помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма", - сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
При этом Лукашенко заявил, что уже тогда он говорил, что "из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уж тогда начала складываться на постсоветском пространстве и в нашем регионе". "Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла", - продолжил белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Путин отметил растущую роль ЕАЭС
Вчера, 17:48
 
РоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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