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В Гомеле обсудили вопросы информационной безопасности Союзного государства - РИА Новости, 24.05.2023
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14:26 24.05.2023 (обновлено: 14:29 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/informbezopasnost-1873865925.html
В Гомеле обсудили вопросы информационной безопасности Союзного государства
В Гомеле обсудили вопросы информационной безопасности Союзного государства - РИА Новости, 24.05.2023
В Гомеле обсудили вопросы информационной безопасности Союзного государства
Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства приняли участие в работе XXVIII научно-практической конференции "Комплексная защита информации", которая... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:26
2023-05-24T14:29
олег белоконев
белоруссия
гомель
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства приняли участие в работе XXVIII научно-практической конференции "Комплексная защита информации", которая проходит 23-25 мая на территории Республики Беларусь в Гомеле, сообщает Sputnik.by.В открытии конференции и пленарном заседании приняли участие председатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев и Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Адрей Красов.Депутаты обратили внимание на важность рассматриваемых вопросов и пояснили, что актуальность мероприятия обусловлена тем, что "Коллективный Запад" развернул войну во всех сферах, в том числе в экономической, политической и информационной."Чем паскуднее фейк, тем лучше он расходится. И когда мы начинаем оправдываться, 70 процентов населения это уже не воспринимают", ― пояснил Белоконев.В своем выступлении парламентарии отметили, что информационное пространство стремительно меняется и формирует новые угрозы."В современных геополитических условиях безопасность информационного пространства Союзного государства отвечает жизненно важным интересам Беларуси и России, а сотрудничество двух стран в информационной сфере является одним из важных направлений обеспечения безопасности Союзного государства", ― подчеркнул Красов.При участии депутатов Парламентского Собрания разработана Концепция информационной безопасности Союзного государства, которая утверждена 22 февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства.Документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам.
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олег белоконев, белоруссия, гомель, россия
Олег Белоконев, Белоруссия, Гомель, Россия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

В Гомеле обсудили вопросы информационной безопасности Союзного государства

© Sputnik / Татьяна Федоренко"Научно-практическая конференция "Комплексная защита информации" в Гомеле
Научно-практическая конференция Комплексная защита информации в Гомеле - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Татьяна Федоренко
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МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства приняли участие в работе XXVIII научно-практической конференции "Комплексная защита информации", которая проходит 23-25 мая на территории Республики Беларусь в Гомеле, сообщает Sputnik.by.
В открытии конференции и пленарном заседании приняли участие председатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев и Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Адрей Красов.
© Sputnik / Татьяна ФедоренкоПредседатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев и Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Адрей Красов
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев и Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Адрей Красов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Татьяна Федоренко
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев и Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Адрей Красов
Депутаты обратили внимание на важность рассматриваемых вопросов и пояснили, что актуальность мероприятия обусловлена тем, что "Коллективный Запад" развернул войну во всех сферах, в том числе в экономической, политической и информационной.
«
"Чем паскуднее фейк, тем лучше он расходится. И когда мы начинаем оправдываться, 70 процентов населения это уже не воспринимают", ― пояснил Белоконев.
В своем выступлении парламентарии отметили, что информационное пространство стремительно меняется и формирует новые угрозы.
«
"В современных геополитических условиях безопасность информационного пространства Союзного государства отвечает жизненно важным интересам Беларуси и России, а сотрудничество двух стран в информационной сфере является одним из важных направлений обеспечения безопасности Союзного государства", ― подчеркнул Красов.
При участии депутатов Парламентского Собрания разработана Концепция информационной безопасности Союзного государства, которая утверждена 22 февраля 2023 года постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Часть программ СГ нацелены на повышение оборонного потенциала Беларуси и РФ
17 мая, 12:46
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОлег БелоконевБелоруссияГомельРоссия
 
 
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