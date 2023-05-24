https://ria.ru/20230524/inflyatsiya-1873944472.html

Недельная инфляция в России составила 0,04 процента

Недельная инфляция в России составила 0,04 процента - РИА Новости, 24.05.2023

Недельная инфляция в России составила 0,04 процента

Инфляция в РФ за период с 16 по 22 мая составила 0,04%, с начала года цены выросли на 2,19%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:11

2023-05-24T19:11

2023-05-24T19:11

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

продукты

цены

инфляция

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инфляция в РФ за период с 16 по 22 мая составила 0,04%, с начала года цены выросли на 2,19%, следует из данных Росстата. В предыдущий отчетный период - с 11 по 15 мая - инфляция в России также составила 0,04%. "За период с 16 по 22 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала мая - 100,13%, с начала года - 102,19%", - говорится в сообщении Росстата. За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,5%. В частности, огурцы подешевели на 11,8%, помидоры - на 7,3%, бананы - на 1,3%. В то же время капуста подорожала на 15,1%, морковь - на 5,1%, лук - на 3,6%, картофель - на 1,6%, свекла - на 2,5%, картофель - на 2,4%, яблоки - на 0,9%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 11 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца - на 2,1%, консервы мясные для детского питания и гречка - на 0,7%. Также снизились цены на рис - на 0,6%, подсолнечное масло - на 0,5%, молоко стерилизованное – на 0,3%, масло сливочное и творог – на 0,2%, баранину, молоко пастеризованное, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов – на 0,1%. Подорожали 17 наименований продуктов, сильнее всего курятина - на 1,8%, следом идет сахар - рост на 1,6%. Кроме того, выросла цена на полукопченые и варено-копченые колбасы и на черный чай - на 0,6%, колбасы вареные и вермишель - на 0,5%. Сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания, соль поваренная подорожали на 0,3%, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2%. На мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) цены выросли на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на спички - на 0,3%, пасты зубные, сухие корма для домашних животных- на 0,2%, прокладки гигиенические, порошки стиральные, мыло туалетное - на 0,1%. Росстат также зафиксировал снижение цен на туалетную бумагу - на 0,5%, пеленки для новорожденных - на 0,4% и зубные щетки - на 0,2%. Телевизоры за период с 16 по 22 мая подешевели - на 0,8% электропылесосы - на 0,7%, смартфоны - на 0,2%. Стоимость нового иностранного автомобиля выросла на 0,2%, отечественного - не изменилась. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 2,2%. Росстат в период с 16 по 22 мая зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов. Так, аллохол подорожал на 0,5%, валидол - на 0,4%, корвалол - на 0,3%, анальгин и поливитамины - на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, ренгалин - на 0,1%.

https://ria.ru/20230524/inflyatsiya-1873941553.html

https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html

https://ria.ru/20230517/ovoschi-1872489320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, цены, инфляция