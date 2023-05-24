https://ria.ru/20230524/gruziya-1873905038.html

НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей

НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей - РИА Новости, 24.05.2023

НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:56

2023-05-24T16:56

2023-05-24T16:56

в мире

грузия

россия

йенс столтенберг

нато

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России. "Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России", - сказал он, отвечая на вопрос на форуме в Брюсселе, об отношениях НАТО с Грузией. Генсек НАТО также напомнил, что альянс работал с Грузией много лет, помогая реализовывать реформы.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856836755.html

грузия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, россия, йенс столтенберг, нато, санкции в отношении россии