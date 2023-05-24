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НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей - РИА Новости, 24.05.2023
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16:56 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/gruziya-1873905038.html
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей - РИА Новости, 24.05.2023
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:56
2023-05-24T16:56
в мире
грузия
россия
йенс столтенберг
нато
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России. "Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России", - сказал он, отвечая на вопрос на форуме в Брюсселе, об отношениях НАТО с Грузией. Генсек НАТО также напомнил, что альянс работал с Грузией много лет, помогая реализовывать реформы.
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856836755.html
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в мире, грузия, россия, йенс столтенберг, нато, санкции в отношении россии
В мире, Грузия, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Санкции в отношении России
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей

Столтенберг: НАТО ждет от Тбилиси, что он будет придерживаться демократических ценностей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России.
"Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России", - сказал он, отвечая на вопрос на форуме в Брюсселе, об отношениях НАТО с Грузией.
Генсек НАТО также напомнил, что альянс работал с Грузией много лет, помогая реализовывать реформы.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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В миреГрузияРоссияЙенс СтолтенбергНАТОСанкции в отношении России
 
 
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