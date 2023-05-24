https://ria.ru/20230524/gruziya-1873905038.html
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей - РИА Новости, 24.05.2023
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:56
2023-05-24T16:56
2023-05-24T16:56
в мире
грузия
россия
йенс столтенберг
нато
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от Грузии в альянсе ждут, что она будет "придерживаться демократических ценностей" и западных санкций против России. "Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, в которые мы все верим. Мы также ждем от союзников, не входящих в НАТО, что они будут придерживаться санкций и не будут помогать России", - сказал он, отвечая на вопрос на форуме в Брюсселе, об отношениях НАТО с Грузией. Генсек НАТО также напомнил, что альянс работал с Грузией много лет, помогая реализовывать реформы.
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856836755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, йенс столтенберг, нато, санкции в отношении россии
В мире, Грузия, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Санкции в отношении России
НАТО напомнила Грузии о необходимости придерживаться западных ценностей
Столтенберг: НАТО ждет от Тбилиси, что он будет придерживаться демократических ценностей