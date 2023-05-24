https://ria.ru/20230524/gruziya-1873821207.html
Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер
Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 24.05.2023
Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер
Возможное присоединение Грузии к экономическим санкциям против России по требованию западных стран нанесет урон национальным интересам страны, заявил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:50
2023-05-24T11:50
2023-05-24T12:41
грузия
россия
ираклий гарибашвили
экономика
санкции в отношении россии
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ДОХА, 24 мая — РИА Новости. Возможное присоединение Грузии к экономическим санкциям против России по требованию западных стран нанесет урон национальным интересам страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на Катарском экономическом форуме. "Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа", — сказал политик.Он напомнил, что торговый оборот между двумя странами за год составляет около миллиарда долларов — показатель, которого члены Евросоюза достигают в торговле с Россией за несколько дней. Кроме того, глава правительства указал, что после конфликта в Грузии в 2008 году западные страны сохранили экономические отношения с Россией и не вводили санкции. При этом он уточнил, что Тбилиси в соответствии с требованиями партнеров придерживается финансовых санкций в отношении Москвы.Российская сторона в мае отменила визовый режим с Грузией, а также сняла запрет для своих авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, россия, ираклий гарибашвили, экономика, санкции в отношении россии
Грузия, Россия, Ираклий Гарибашвили, Экономика, Санкции в отношении России
Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер
Гарибашвили: присоединение к санкциям против России разрушит грузинскую экономику
ДОХА, 24 мая — РИА Новости. Возможное присоединение Грузии к экономическим санкциям против России по требованию западных стран нанесет урон национальным интересам страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на Катарском экономическом форуме.
"Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа", — сказал политик.
Он напомнил, что торговый оборот между двумя странами за год составляет около миллиарда долларов — показатель, которого члены Евросоюза достигают в торговле с Россией за несколько дней.
Кроме того, глава правительства указал, что после конфликта в Грузии в 2008 году западные страны сохранили экономические отношения с Россией и не вводили санкции.
При этом он уточнил, что Тбилиси
в соответствии с требованиями партнеров придерживается финансовых санкций в отношении Москвы
.
Российская сторона в мае отменила визовый режим с Грузией, а также сняла запрет для своих авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций