https://ria.ru/20230524/gruziya-1873821207.html

Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер

Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 24.05.2023

Введение санкций против России разрушит экономику Грузии, заявил премьер

Возможное присоединение Грузии к экономическим санкциям против России по требованию западных стран нанесет урон национальным интересам страны, заявил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:50

2023-05-24T11:50

2023-05-24T12:41

грузия

россия

ираклий гарибашвили

экономика

санкции в отношении россии

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ДОХА, 24 мая — РИА Новости. Возможное присоединение Грузии к экономическим санкциям против России по требованию западных стран нанесет урон национальным интересам страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на Катарском экономическом форуме. "Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа", — сказал политик.Он напомнил, что торговый оборот между двумя странами за год составляет около миллиарда долларов — показатель, которого члены Евросоюза достигают в торговле с Россией за несколько дней. Кроме того, глава правительства указал, что после конфликта в Грузии в 2008 году западные страны сохранили экономические отношения с Россией и не вводили санкции. При этом он уточнил, что Тбилиси в соответствии с требованиями партнеров придерживается финансовых санкций в отношении Москвы.Российская сторона в мае отменила визовый режим с Грузией, а также сняла запрет для своих авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

грузия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, россия, ираклий гарибашвили, экономика, санкции в отношении россии