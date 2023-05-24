https://ria.ru/20230524/gostayna-1873854395.html
Бывшего госслужащего, уехавшего из России, заподозрили в нарушении гостайны
Бывшего госслужащего, уехавшего из России, заподозрили в нарушении гостайны - РИА Новости, 24.05.2023
Бывшего госслужащего, уехавшего из России, заподозрили в нарушении гостайны
Уголовное дело о нарушении гостайны возбуждено в отношении жителя Москвы, который после увольнения со службы выехал из страны, несмотря на пятилетний запрет на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:42
2023-05-24T13:42
2023-05-24T16:38
россия
смоленская область
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
БРЯНСК, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении гостайны возбуждено в отношении жителя Москвы, который после увольнения со службы выехал из страны, несмотря на пятилетний запрет на выезд, сообщило управление ФСБ по Смоленской области. "УФСБ России по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина около 10 лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, имел допуск к сведениям особой важности, при разглашении которых может быть причинен ущерб внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли. После увольнения ему временно на 5 лет ограничили право выезда за пределы Российской Федерации, с чем он под роспись был ознакомлен. Однако мужчина пренебрег этой мерой, пересек границу РФ в Смоленской области на автомобиле и выехал из страны, добавляет управление. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230524/gosizmena-1873844119.html
россия
смоленская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Россия, Смоленская область, Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
Бывшего госслужащего, уехавшего из России, заподозрили в нарушении гостайны
ФСБ возбудила дело о нарушении гостайны против покинувшего Россию бывшего госслужащего
БРЯНСК, 24 мая — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении гостайны возбуждено в отношении жителя Москвы, который после увольнения со службы выехал из страны, несмотря на пятилетний запрет на выезд, сообщило управление ФСБ по Смоленской области.
«
"УФСБ России по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина около 10 лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, имел допуск к сведениям особой важности, при разглашении которых может быть причинен ущерб внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли.
После увольнения ему временно на 5 лет ограничили право выезда за пределы Российской Федерации, с чем он под роспись был ознакомлен. Однако мужчина пренебрег этой мерой, пересек границу РФ в Смоленской области на автомобиле и выехал из страны, добавляет управление.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отмечает ведомство.
В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене