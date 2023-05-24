https://ria.ru/20230524/gospodinov-1873785433.html

Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию

Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию - РИА Новости, 24.05.2023

Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию

Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии в этом году за свой роман "Времеубежище", говорится на сайте премии. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:02

2023-05-24T10:02

2023-05-24T10:02

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии в этом году за свой роман "Времеубежище", говорится на сайте премии. "Георги Господинов и Анджела Родель (переводчик – ред.) выиграли Международную Букеровскую премию 2023 за роман "Времеубежище", - сказано в сообщении. Роман был опубликован на болгарском языке в 2020 году, в 2022 году вышел его английский перевод. В центре повествования история лечебного центра "Возвращение в прошлое", в котором необычным способом лечат пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Пациенты проходят через этажи клиники, каждый из которых воспроизводит прошедшее десятилетие в мельчайших деталях, благодаря чему люди могут достать из памяти то, о чем уже забыли, говорится в синопсисе романа. "Времеубежище" - блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокая работа, в которой ставится современный вопрос: что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают? Георги Господинов с удивительным успехом пишет как об отдельной, так и о коллективной судьбах, и именно этот сложный баланс между личным и общим нас убедил и тронул", - приводятся слова председателя жюри Лейлы Слимани. Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком.

https://ria.ru/20221018/booker-1824792896.html

https://ria.ru/20221108/vodolazkin-1830012325.html

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