Рейтинг@Mail.ru
Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:02 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/gospodinov-1873785433.html
Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию
Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию - РИА Новости, 24.05.2023
Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию
Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии в этом году за свой роман "Времеубежище", говорится на сайте премии. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:02
2023-05-24T10:02
культура
великобритания
ирландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873784146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30cb01fd2ef659b3f3e4ca3acd52f8aa.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии в этом году за свой роман "Времеубежище", говорится на сайте премии. "Георги Господинов и Анджела Родель (переводчик – ред.) выиграли Международную Букеровскую премию 2023 за роман "Времеубежище", - сказано в сообщении. Роман был опубликован на болгарском языке в 2020 году, в 2022 году вышел его английский перевод. В центре повествования история лечебного центра "Возвращение в прошлое", в котором необычным способом лечат пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Пациенты проходят через этажи клиники, каждый из которых воспроизводит прошедшее десятилетие в мельчайших деталях, благодаря чему люди могут достать из памяти то, о чем уже забыли, говорится в синопсисе романа. "Времеубежище" - блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокая работа, в которой ставится современный вопрос: что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают? Георги Господинов с удивительным успехом пишет как об отдельной, так и о коллективной судьбах, и именно этот сложный баланс между личным и общим нас убедил и тронул", - приводятся слова председателя жюри Лейлы Слимани. Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком.
https://ria.ru/20221018/booker-1824792896.html
https://ria.ru/20221108/vodolazkin-1830012325.html
великобритания
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873784146_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_5acb931cefdd0a6a3498911d03cf29c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, ирландия, в мире
Культура, Великобритания, Ирландия, В мире
Писатель Георги Господинов получил Букеровскую премию

Болгарский писатель Георги Господинов получил Международную Букеровскую премию

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПисатель Георги Господинов с призом Букеровской премии
Писатель Георги Господинов с призом Букеровской премии - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Писатель Георги Господинов с призом Букеровской премии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии в этом году за свой роман "Времеубежище", говорится на сайте премии.
"Георги Господинов и Анджела Родель (переводчик – ред.) выиграли Международную Букеровскую премию 2023 за роман "Времеубежище", - сказано в сообщении.
Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за Семь лун Маали Алмейды - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию
18 октября 2022, 10:30
Роман был опубликован на болгарском языке в 2020 году, в 2022 году вышел его английский перевод. В центре повествования история лечебного центра "Возвращение в прошлое", в котором необычным способом лечат пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Пациенты проходят через этажи клиники, каждый из которых воспроизводит прошедшее десятилетие в мельчайших деталях, благодаря чему люди могут достать из памяти то, о чем уже забыли, говорится в синопсисе романа.
"Времеубежище" - блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокая работа, в которой ставится современный вопрос: что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают? Георги Господинов с удивительным успехом пишет как об отдельной, так и о коллективной судьбах, и именно этот сложный баланс между личным и общим нас убедил и тронул", - приводятся слова председателя жюри Лейлы Слимани.
Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком.
Писатель Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию
8 ноября 2022, 17:37
 
КультураВеликобританияИрландияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала