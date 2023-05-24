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В предварительном голосовании ЕР приняли участие 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 24.05.2023
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15:08 24.05.2023
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В предварительном голосовании ЕР приняли участие 1,5 миллиона человек
В предварительном голосовании ЕР приняли участие 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 24.05.2023
В предварительном голосовании ЕР приняли участие 1,5 миллиона человек
В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 1,5 миллиона человек, сообщили в Telegram-канале пресс-службы партии. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:08
2023-05-24T15:08
единая россия
политика
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 1,5 миллиона человек, сообщили в Telegram-канале пресс-службы партии. "В предварительном голосовании "Единой России" уже приняли участие 1,5 миллиона человек", - сказано в сообщении. Отмечается, что само голосование продлится до 28 мая включительно. Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно пройдёт до 28 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в Единый день голосования.
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единая россия, политика, россия
Единая Россия, Политика, Россия
В предварительном голосовании ЕР приняли участие 1,5 миллиона человек

В предварительном голосовании ЕР с понедельника приняли участие 1,5 миллиона человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 1,5 миллиона человек, сообщили в Telegram-канале пресс-службы партии.
«
"В предварительном голосовании "Единой России" уже приняли участие 1,5 миллиона человек", - сказано в сообщении.
Отмечается, что само голосование продлится до 28 мая включительно.
Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно пройдёт до 28 мая.
"Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в Единый день голосования.
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