https://ria.ru/20230524/gershkovich-1873950177.html

Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным

Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным - РИА Новости, 24.05.2023

Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал продление ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича безответственным и неприемлемым. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:32

2023-05-24T19:32

2023-05-24T19:32

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эван гершкович

джон кирби

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби назвал продление ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича безответственным и неприемлемым. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. "То, что они решили продлить срок его заключения, совершенно безответственно и неприемлемо", - сказал Кирби на брифинге. По его словам, Гершкович "должен быть освобожден, он не преступник, а журналист, и он должен вернуться домой". "Мы продолжим добиваться консульского доступа к нему, нам отказали уже во второй раз, и мы продолжим искать возможности для этого", - сказал представитель администрации США. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Он не признает вины, Вашингтон также отрицает предъявленные обвинения и настаивает на предоставлении консульского доступа к американцу.

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

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в мире, сша, россия, москва, эван гершкович, джон кирби, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)