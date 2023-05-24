https://ria.ru/20230524/gaz-1873887873.html

Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров

Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров - РИА Новости, 24.05.2023

Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров

Первые 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года, впоследствии объем поставок, согласно долгосрочному... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:51

2023-05-24T15:51

2023-05-24T16:49

венгрия

азербайджан

экономика

петер сийярто

дорин речан

брюссель

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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Первые 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года, впоследствии объем поставок, согласно долгосрочному договору, вырастет до миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию. В текущем году поступят 100 миллионов кубометров. Это не много с точки зрения годового венгерского потребления - приблизительно полтора процента - но это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов (кубометров газа)", - сказал Сийярто на пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, которая транслировалась в социальной сети Facebook*.Глава венгерского МИД добавил, что необходимым условием поступления больших объемов азербайджанского газа в Центральную Европу являются инвестиции в инфраструктуру Юго-Восточной Европы, осуществить которые должен Евросоюз. "К сожалению, до сих пор мы сталкивались с пассивностью со стороны Брюсселя. Для нас это неприемлемо. Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета Евросоюза для того, чтобы мы могли развивать здесь, в Юго-Восточной Европе, инфраструктуру для поставок газа", - сказал он.В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230524/gaz-1873854899.html

https://ria.ru/20230524/tranzit-1873781790.html

венгрия

азербайджан

брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, азербайджан, экономика, петер сийярто, дорин речан, брюссель