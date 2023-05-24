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Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров - РИА Новости, 24.05.2023
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15:51 24.05.2023 (обновлено: 16:49 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/gaz-1873887873.html
Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров
Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров - РИА Новости, 24.05.2023
Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров
Первые 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года, впоследствии объем поставок, согласно долгосрочному... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:51
2023-05-24T16:49
венгрия
азербайджан
экономика
петер сийярто
дорин речан
брюссель
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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Первые 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года, впоследствии объем поставок, согласно долгосрочному договору, вырастет до миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию. В текущем году поступят 100 миллионов кубометров. Это не много с точки зрения годового венгерского потребления - приблизительно полтора процента - но это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов (кубометров газа)", - сказал Сийярто на пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, которая транслировалась в социальной сети Facebook*.Глава венгерского МИД добавил, что необходимым условием поступления больших объемов азербайджанского газа в Центральную Европу являются инвестиции в инфраструктуру Юго-Восточной Европы, осуществить которые должен Евросоюз. "К сожалению, до сих пор мы сталкивались с пассивностью со стороны Брюсселя. Для нас это неприемлемо. Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета Евросоюза для того, чтобы мы могли развивать здесь, в Юго-Восточной Европе, инфраструктуру для поставок газа", - сказал он.В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230524/gaz-1873854899.html
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венгрия, азербайджан, экономика, петер сийярто, дорин речан, брюссель
Венгрия, Азербайджан, Экономика, Петер Сийярто, Дорин Речан, Брюссель
Объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию составит миллиард кубометров

Сийярто: сто миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию поступят до конца года

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Первые 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года, впоследствии объем поставок, согласно долгосрочному договору, вырастет до миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию. В текущем году поступят 100 миллионов кубометров. Это не много с точки зрения годового венгерского потребления - приблизительно полтора процента - но это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов (кубометров газа)", - сказал Сийярто на пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, которая транслировалась в социальной сети Facebook*.
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Глава венгерского МИД добавил, что необходимым условием поступления больших объемов азербайджанского газа в Центральную Европу являются инвестиции в инфраструктуру Юго-Восточной Европы, осуществить которые должен Евросоюз. "К сожалению, до сих пор мы сталкивались с пассивностью со стороны Брюсселя. Для нас это неприемлемо. Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета Евросоюза для того, чтобы мы могли развивать здесь, в Юго-Восточной Европе, инфраструктуру для поставок газа", - сказал он.
В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
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ВенгрияАзербайджанЭкономикаПетер СийяртоДорин РечанБрюссель
 
 
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