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ЕК призвала быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России
ЕК призвала быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России - РИА Новости, 24.05.2023
ЕК призвала быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России
Еврокомиссия в новых рекомендация призывает страны Евросоюза быть готовыми к полному прекращению поставок российского газа, следует из рекомендаций комиссии. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:44
2023-05-24T13:44
2023-05-24T13:44
россия
европа
украина
евросоюз
еврокомиссия
северный поток
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия в новых рекомендация призывает страны Евросоюза быть готовыми к полному прекращению поставок российского газа, следует из рекомендаций комиссии. "Целевые показатели хранения газа установлены на уровне 90% на следующую зиму, и ЕС должен быть в состоянии выполнить эту задачу даже в случае полного отсутствия объемов российского газа при условии, что государства-члены ЕС будут сотрудничать в области поставок", - говорится в сообщении. Импорт российского газа в европейские страны в 2022 году снизился более чем на 50% , примерно до 80 миллиардов кубометров. Поставки прекратились по основному маршруту – магистрали "Северный поток" – и балансирующему – "Ямал – Европе", а также втрое сократились по украинскому маршруту. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, и предложил дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
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россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, турецкий поток, голубой поток
Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток, Турецкий поток, Голубой поток
ЕК призвала быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России
ЕК призвала страны Евросоюза быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России