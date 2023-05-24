https://ria.ru/20230524/finlyandiya-1873874172.html
МИД прокомментировал позицию Финляндии по блокировке российских счетов
МИД прокомментировал позицию Финляндии по блокировке российских счетов - РИА Новости, 24.05.2023
МИД прокомментировал позицию Финляндии по блокировке российских счетов
РФ видит желание Финляндии усугубить проблему блокировки счетов российских представительств в стране, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:53
2023-05-24T14:53
2023-05-24T14:53
в мире
финляндия
россия
мария захарова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ видит желание Финляндии усугубить проблему блокировки счетов российских представительств в стране, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Переговоры ведутся, когда есть заинтересованность сторон решить вопрос. Мы со стороны Финляндии увидели желание только усугубить вопрос", – сказала Захарова на брифинге МИД, комментируя тему блокировки счетов российских представительств в Финляндии. "Мы сейчас видим только факт создания финской стороной проблемы, на которую мы ответили зеркально", – добавила она.
https://ria.ru/20230523/gaz-1873598454.html
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в мире, финляндия, россия, мария захарова
В мире, Финляндия, Россия, Мария Захарова
МИД прокомментировал позицию Финляндии по блокировке российских счетов
МИД: Финляндия хочет усугубить вопрос блокировки счетов российских загранучреждений
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ видит желание Финляндии усугубить проблему блокировки счетов российских представительств в стране, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговоры ведутся, когда есть заинтересованность сторон решить вопрос. Мы со стороны Финляндии увидели желание только усугубить вопрос", – сказала Захарова на брифинге МИД, комментируя тему блокировки счетов российских представительств в Финляндии.
"Мы сейчас видим только факт создания финской стороной проблемы, на которую мы ответили зеркально", – добавила она.
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