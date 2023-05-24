https://ria.ru/20230524/finansy-1873915318.html

России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин

России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023

России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин

Кардинальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но РФ удается не только адаптироваться, но стать одним из лидеров в этой сфере, сказал... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:33

2023-05-24T17:33

2023-05-24T17:34

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кардинальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но РФ удается не только адаптироваться, но стать одним из лидеров в этой сфере, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. "Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", - сказал Путин. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз