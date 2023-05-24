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России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
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17:33 24.05.2023 (обновлено: 17:34 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/finansy-1873915318.html
России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин
России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин
Кардинальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но РФ удается не только адаптироваться, но стать одним из лидеров в этой сфере, сказал... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:33
2023-05-24T17:34
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кардинальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но РФ удается не только адаптироваться, но стать одним из лидеров в этой сфере, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. "Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", - сказал Путин. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, заявил Путин

Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере и стать их лидером

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кардинальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но РФ удается не только адаптироваться, но стать одним из лидеров в этой сфере, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«
"Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов", - сказал Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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