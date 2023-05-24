https://ria.ru/20230524/f16-1873840162.html

Дипломат сравнил значение поставок авиации Киеву для России и Запада

Дипломат сравнил значение поставок авиации Киеву для России и Запада - РИА Новости, 24.05.2023

Дипломат сравнил значение поставок авиации Киеву для России и Запада

Поставка авиации для Киева – лишь "капля в море" с точки зрения России, но для Запада – это эскалация с колоссальными рисками, заявил глава российской делегации РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:44

2023-05-24T12:44

2023-05-24T12:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

константин гаврилов

нато

пентагон

f-16

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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Поставка авиации для Киева – лишь "капля в море" с точки зрения России, но для Запада – это эскалация с колоссальными рисками, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов. "Коллеги, вам хорошо известно, что для затягивания конфликта и создания условий для "поражения" России ваши правительства передают на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. В этих условиях поставка авиации для Киева – лишь "капля в море" с точки зрения России, но для вас – это эскалационный сценарий с колоссальными рисками", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Видимо, к этому вы дело и ведёте, раз уж из штаб-квартиры НАТО звучат заявления о разработке первого после окончания "холодной войны" крупномасштабного плана на случай прямого конфликта с Россией", - добавил дипломат. По его словам, "использование Украины для противодействия Российской Федерации является следствием панического страха "коллективного Запада" перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии". "Именно поэтому в столицах по обе стороны Атлантического океана равнодушно воспринимают тот факт, что спонсируемый из кармана НАТО и ЕС киевский террористический режим продолжает развязанную им в 2014 году войну против русских", - заключил глава делегации. Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, константин гаврилов, нато, пентагон, f-16