https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873927976.html
МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз
МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз - РИА Новости, 24.05.2023
МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз
Евросоюз в последнее время ослаб, поэтому нуждается в расширении, в том числе за счет стран-кандидатов вроде Молдавии, заявил на брифинге в Кишиневе глава МИД... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:05
2023-05-24T18:05
2023-05-24T18:05
в мире
молдавия
венгрия
петер сийярто
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Евросоюз в последнее время ослаб, поэтому нуждается в расширении, в том числе за счет стран-кандидатов вроде Молдавии, заявил на брифинге в Кишиневе глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто прибыл в среду в Кишинев с рабочим визитом, чтобы обсудить с молдавским коллегой вопросы сотрудничества. "Мы должны признать, что в последнее время ЕС сильно ослаб. В то же время внешнее партнерство укрепляет ЕС, поэтому мы призываем европейские государства к скорейшему расширению ЕС. Венгрия оказала всю возможную поддержку Молдавии с намерением присоединиться к ЕС", - заявил Сийярто на брифинге. Он отметил, что Будапешт намерен продолжать поддерживать Молдавию в процессе евроинтеграции. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все.
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, венгрия, петер сийярто, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Венгрия, Петер Сийярто, Майя Санду, Евросоюз
МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз
МИД Венгрии: ЕС ослаб и нуждается в расширении за счет новых стран, например, Молдавии