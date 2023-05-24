https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873927976.html

МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз

МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз - РИА Новости, 24.05.2023

МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз

Евросоюз в последнее время ослаб, поэтому нуждается в расширении, в том числе за счет стран-кандидатов вроде Молдавии, заявил на брифинге в Кишиневе глава МИД... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:05

2023-05-24T18:05

2023-05-24T18:05

в мире

молдавия

венгрия

петер сийярто

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Евросоюз в последнее время ослаб, поэтому нуждается в расширении, в том числе за счет стран-кандидатов вроде Молдавии, заявил на брифинге в Кишиневе глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто прибыл в среду в Кишинев с рабочим визитом, чтобы обсудить с молдавским коллегой вопросы сотрудничества. "Мы должны признать, что в последнее время ЕС сильно ослаб. В то же время внешнее партнерство укрепляет ЕС, поэтому мы призываем европейские государства к скорейшему расширению ЕС. Венгрия оказала всю возможную поддержку Молдавии с намерением присоединиться к ЕС", - заявил Сийярто на брифинге. Он отметил, что Будапешт намерен продолжать поддерживать Молдавию в процессе евроинтеграции. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

молдавия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, венгрия, петер сийярто, майя санду, евросоюз