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На Эльбрусе нашли пропавших белорусских туристов - РИА Новости, 24.05.2023
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Туризм
 
18:01 24.05.2023 (обновлено: 18:11 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/elbrus-1873926867.html
На Эльбрусе нашли пропавших белорусских туристов
На Эльбрусе нашли пропавших белорусских туристов - РИА Новости, 24.05.2023
На Эльбрусе нашли пропавших белорусских туристов
Пропавшие на Эльбрусе белорусские туристы обнаружены на высоте 3800 метров, угрозы их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:01
2023-05-24T18:11
туризм
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропавшие на Эльбрусе белорусские туристы обнаружены на высоте 3800 метров, угрозы их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели МЧС обнаружили группу туристов из Республики Беларусь на высоте 3800 метров. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что спасательная операция длилась 36 часов в сложных горных условиях и при плохой погоде. "Подъем на высоту сопровождался сильным шквалистым ветром и осадками в виде снега", - добавил представитель ведомства.По данным МЧС РФ, к поисково-спасательной операции привлекались более 80 человек и 24 единицы техники, а также беспилотный летательный аппарат и вертолёт Ми-8."Решается вопрос о спуске туристов", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230325/tursit-1860547783.html
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эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм, происшествия
Туризм, Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм, Происшествия
На Эльбрусе нашли пропавших белорусских туристов

Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе белорусских туристов живыми на высоте 3800 метров

© iStock.com / telnyawkaЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / telnyawka
Эльбрус . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропавшие на Эльбрусе белорусские туристы обнаружены на высоте 3800 метров, угрозы их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Спасатели МЧС обнаружили группу туристов из Республики Беларусь на высоте 3800 метров. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что спасательная операция длилась 36 часов в сложных горных условиях и при плохой погоде. "Подъем на высоту сопровождался сильным шквалистым ветром и осадками в виде снега", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, к поисково-спасательной операции привлекались более 80 человек и 24 единицы техники, а также беспилотный летательный аппарат и вертолёт Ми-8.
"Решается вопрос о спуске туристов", - резюмировал собеседник агентства.
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