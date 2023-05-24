https://ria.ru/20230524/ekonomika-1873894226.html
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике
Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:13
2023-05-24T16:13
2023-05-24T16:21
дмитрий песков
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в кулуарах Евразийского экономического форума."Развитие Евразийской интеграции - это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими интеграционными процессами. Безусловно есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, есть трудности в том числе и связанные с различными санкционными режимами, незаконными с точки зрения международного права. Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", - сказал Песков.В Москве 24 мая проходит Евразийский экономический форум. На пленарном заседании выступит президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, экономика, россия, москва, владимир путин
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике
Песков: развитие мировой экономики показывает, что будущее за интеграционными процессами
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в кулуарах Евразийского экономического форума.
"Развитие Евразийской интеграции - это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими интеграционными процессами. Безусловно есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, есть трудности в том числе и связанные с различными санкционными режимами, незаконными с точки зрения международного права. Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", - сказал Песков.
В Москве
24 мая проходит Евразийский экономический форум. На пленарном заседании выступит президент РФ Владимир Путин
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