Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 24.05.2023 (обновлено: 16:21 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/ekonomika-1873894226.html
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике
Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:13
2023-05-24T16:21
дмитрий песков
экономика
россия
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_463afe63ebda6dfb730298a905687ff7.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в кулуарах Евразийского экономического форума."Развитие Евразийской интеграции - это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими интеграционными процессами. Безусловно есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, есть трудности в том числе и связанные с различными санкционными режимами, незаконными с точки зрения международного права. Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", - сказал Песков.В Москве 24 мая проходит Евразийский экономический форум. На пленарном заседании выступит президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873533188.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_1ed0b26881d533eb0e2f008777ba903d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, экономика, россия, москва, владимир путин
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
В Кремле высказались о важности интеграции в мировой экономике

Песков: развитие мировой экономики показывает, что будущее за интеграционными процессами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в кулуарах Евразийского экономического форума.
"Развитие Евразийской интеграции - это процесс, который абсолютно соответствует интересам наших стран. Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими интеграционными процессами. Безусловно есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, есть трудности в том числе и связанные с различными санкционными режимами, незаконными с точки зрения международного права. Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", - сказал Песков.
В Москве 24 мая проходит Евразийский экономический форум. На пленарном заседании выступит президент РФ Владимир Путин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Западу не удалось сломать экономику России, заявил Мишустин
23 мая, 07:35
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала