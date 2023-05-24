https://ria.ru/20230524/eef-1873754616.html

Путин в среду выступит на Евразийском экономическом форуме

Путин в среду выступит на Евразийском экономическом форуме - РИА Новости, 24.05.2023

Путин в среду выступит на Евразийском экономическом форуме

Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕЭФ), мероприятие будет посвящено "евразийской... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T00:07

2023-05-24T00:07

2023-05-24T00:07

индонезия

бишкек

россия

владимир путин

андрей слепнев

евразийский экономический союз

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕЭФ), мероприятие будет посвящено "евразийской интеграции в многополярном мире", сообщили в пресс-службе Кремля. Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государств-наблюдателей. Путин примет в нем участие 25 мая, там планируется рассмотреть реализацию различных проектов, вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей. Также у Путина состоится ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза. В обращении к главам государств – членов ЕАЭС в январе Путин заявил, что "у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира" и быть центром притяжения для всех независимых государств, стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС. Путин тогда также подчеркнул, что с момента основания в 2015 году ЕАЭС уверенно развивается. Абсолютный объем взаимной торговли государств – членов Союза за прошедший период увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 млрд. долларов, а объем внешней торговли вырос на 46% – до 846,3 млрд. долларов. Масштабный диалог с Индонезией Цель форума, как сообщается на официальном сайте мероприятия, - совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве, обсуждение наиболее актуальных и востребованных бизнесом вопросов развития ЕАЭС и его взаимодействия с ключевыми партнерами. Ожидается, что на площадке форума впервые состоится масштабный диалог представителей власти и бизнеса Индонезии и ЕАЭС, ранее сообщал РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев ранее сообщал РИА Новости. В частности, делегации обсудят прогресс переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), к которым ЕАЭС и Индонезия приступили 5 декабря. Слепнев подчеркнул, что соглашение о ЗСТ "необходимое, но недостаточное условие" для полноценного развития взаимной торговли и бизнес-контактов. По словам собеседника агентства, договоренность "открывает дверь, но в эту открытую дверь еще надо войти" - требуется полноценный диалог между предпринимателями обеих сторон. Формирование евразийского партнерства Евразийский экономический форум был создан в 2019 году, когда было принято решение о преобразовании в формат ЕЭФ "Евразийской недели", проходившей с 2016 года. Форум планировали проводить ежегодно, но в 2020 и 2021 годах от организации мероприятия пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. В результате, первый ЕЭФ состоялся в мае 2022 в Бишкеке (Кыргызская Республика председательствовала в органах Союза). Темой форума 2022 года стала "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности". Путин выступал на первом ЕЭФ по видеосвязи. Часть речи президента была посвящена формированию большого евразийского партнерства. По словам главы государства, в текущих условиях, когда разрушаются традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки, российская инициатива приобретает особое звучание. В частности, президент РФ предложил развивать общие для континента институты по ключевым точкам роста, активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнёрами, информировать их о выгодах и преимуществах работы с Союзом, поддерживать свободу деловой инициативы, созидательную деятельность бизнеса, инвесторов.

https://ria.ru/20230523/sovet-1873659090.html

https://ria.ru/20230519/eaes-1872877736.html

https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076645.html

индонезия

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индонезия, бишкек, россия, владимир путин, андрей слепнев, евразийский экономический союз, экономика