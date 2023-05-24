https://ria.ru/20230524/eaes-1873921414.html

Путин отметил растущую роль ЕАЭС

Путин отметил растущую роль ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023

Путин отметил растущую роль ЕАЭС

Роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в современном мире растет, объединение вызывает интерес за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:48

2023-05-24T17:48

2023-05-24T17:48

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евразийский экономический союз

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в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в современном мире растет, объединение вызывает интерес за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Столь широкий состав присутствующих в этом зале, официальных лиц, предпринимателей, экспертов, представителей общественных организаций из стран "пятерки" и других государств говорит о том, что роль этого объединения повышается, растет, говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом", - сказал Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Он также назвал тему форума – "Евразийская интеграция в многополярном мире" - весьма актуальной, объяснив это тем, что она охватывает наиболее важные вопросы, стоящие сегодня перед ЕАЭС, связанные с созданием благоприятных условий для экономик стран-участниц и развитием сотрудничества на всем пространстве Евразии.

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россия, евразия, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, в мире