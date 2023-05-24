https://ria.ru/20230524/eaes-1873842934.html

В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС

В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023

В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС

Взаимный туристический поток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более шести миллионов поездок, заявил замминистра экономического развития РФ... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:02

2023-05-24T13:02

2023-05-24T13:02

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более шести миллионов поездок, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступая на втором Евразийском экономическом форуме. "В текущей ситуации мы отмечаем повышенный взаимный интерес к туристическим поездкам гражданами союза, которые традиционно составляли значительные объемы между странами. Это свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня. При этом отмечаем позитивную динамику не только по объемам поездок россиян, но и по объемам поездок между странами", – сообщил Вахруков. Он пояснил, что рост турпотока обусловлен тесными историческими связями, географической близостью, упрощенным визовым режимом и транспортной связностью. Вахруков уточнил, что между странами еженедельно совершается порядка 700 авиарейсов. "В преддверии высокого летнего сезона нам важно поддержать тот спрос, который есть на взаимные поездки достаточным количеством транспортных мощностей", – указал он. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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