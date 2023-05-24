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В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
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Туризм
 
13:02 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/eaes-1873842934.html
В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС
В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС
Взаимный туристический поток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более шести миллионов поездок, заявил замминистра экономического развития РФ... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:02
2023-05-24T13:02
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евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более шести миллионов поездок, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступая на втором Евразийском экономическом форуме. "В текущей ситуации мы отмечаем повышенный взаимный интерес к туристическим поездкам гражданами союза, которые традиционно составляли значительные объемы между странами. Это свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня. При этом отмечаем позитивную динамику не только по объемам поездок россиян, но и по объемам поездок между странами", – сообщил Вахруков. Он пояснил, что рост турпотока обусловлен тесными историческими связями, географической близостью, упрощенным визовым режимом и транспортной связностью. Вахруков уточнил, что между странами еженедельно совершается порядка 700 авиарейсов. "В преддверии высокого летнего сезона нам важно поддержать тот спрос, который есть на взаимные поездки достаточным количеством транспортных мощностей", – указал он. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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туризм, новости - туризм, туристы, евразийский экономический союз
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Евразийский экономический союз
В МЭР рассказали о турпотоке между Россией и странами ЕАЭС

Турпоток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более шести миллионов поездок

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более шести миллионов поездок, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступая на втором Евразийском экономическом форуме.
"В текущей ситуации мы отмечаем повышенный взаимный интерес к туристическим поездкам гражданами союза, которые традиционно составляли значительные объемы между странами. Это свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня. При этом отмечаем позитивную динамику не только по объемам поездок россиян, но и по объемам поездок между странами", – сообщил Вахруков.
Он пояснил, что рост турпотока обусловлен тесными историческими связями, географической близостью, упрощенным визовым режимом и транспортной связностью.
Вахруков уточнил, что между странами еженедельно совершается порядка 700 авиарейсов. "В преддверии высокого летнего сезона нам важно поддержать тот спрос, который есть на взаимные поездки достаточным количеством транспортных мощностей", – указал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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