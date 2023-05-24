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Песков прокомментировал попытки украинских ДРГ прорваться в Россию
Песков прокомментировал попытки украинских ДРГ прорваться в Россию - РИА Новости, 24.05.2023
Песков прокомментировал попытки украинских ДРГ прорваться в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о попытках украинских диверсантов прорваться в Россию, заявил, что в рамках СВО ведется сложная и... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:03
2023-05-24T13:03
2023-05-24T13:29
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о попытках украинских диверсантов прорваться в Россию, заявил, что в рамках СВО ведется сложная и напряженная работа."В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа", - сказал Песков.По его словам, в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые "получаются" ответы. Песков добавил, что это нормальная ситуация.
https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873745502.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков прокомментировал попытки украинских ДРГ прорваться в Россию
Песков: во время спецоперации возникают рабочие вопросы, на которые даются ответы
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о попытках украинских диверсантов прорваться в Россию, заявил, что в рамках СВО ведется сложная и напряженная работа.
"В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа", - сказал Песков.
По его словам, в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые "получаются" ответы. Песков добавил, что это нормальная ситуация.
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