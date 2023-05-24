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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут выпустили по трем района Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:20
2023-05-24T10:20
2023-05-24T10:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по трем района Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:50 - н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 10:05 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку 11 натовских снарядов