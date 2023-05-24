https://ria.ru/20230524/dnepropetrovsk-1873921528.html

В Днепропетровске переименовали шесть улиц, связанных с Россией

В Днепропетровске переименовали шесть улиц, связанных с Россией - РИА Новости, 24.05.2023

В Днепропетровске переименовали шесть улиц, связанных с Россией

Власти Днепропетровска на Украине переименовали шесть улиц и один переулок, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:49

2023-05-24T17:49

2023-05-24T18:46

россия

днепропетровск

украина

леонид брежнев

сигизмунд леваневский

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине переименовали шесть улиц и один переулок, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, сообщает в среду телеканал "Общественное". "В Днепре переименовали 6 улиц и переулок. Решение приняли 24 мая во время 37-й сессии городского совета. Изменили названия улиц, которые были связаны с Россией или советским прошлым", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Так, переулок, названный в честь советского государственного деятеля Леонида Брежнева, переименовали в честь расположенного в городе оврага – Терноватый овраг. Носившая имя русского композитора Александра Бородина улица Бородинская теперь называется улицей Стражей неба – в честь украинской ПВО. Улица Камчатская, носившая название в честь российского полуострова, теперь переименована на улицу героев украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА* запрещенная в России организация). Улица Леваневского, носившая название в честь известного советского летчика Сигизмунда Леваневского, теперь называется Львовская. Улица, названная в честь маршала Советского Союза Родиона Малиновского, теперь называется Солнечная Набережная. Улицу Минская власти переименовали в Менскую, а улицу Чебоксарскую в Коростенскую. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html

россия

днепропетровск

украина

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россия, днепропетровск, украина, леонид брежнев, сигизмунд леваневский