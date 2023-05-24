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Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/diversii-1873869235.html
Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России
Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России - РИА Новости, 24.05.2023
Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России
Москва предостерегает "горячие головы" в Киеве и на Западе от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в России, заявил глава российской... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:28
2023-05-24T14:28
специальная военная операция на украине
константин гаврилов
россия
белгородская область
в мире
украина
европа
сша
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" в Киеве и на Западе от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов. "Предостерегаем "горячие головы" в Киеве и в западных столицах от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в Российской Федерации. Не должно оставаться сомнений, что на каждую из них будет дан адекватный жёсткий отпор", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам дипломата, Москва видит, что успехи России на поле боя вызывают истерическую реакцию на Украине и "коллективном Западе", которые форсированно взяли курс на повышение ставок в конфликте. Он пояснил, что, чтобы минимизировать политический эффект от потери Артёмовска и отвлечь внимание от провала западного оружия, 22 мая вооружённое подразделение украинского националистического формирования, оснащённое американским и польским оружием, вторглось на территорию Белгородской области. "Киев из всего делает шоу и пиар, и эту очередную террористическую провокацию на российской земле организаторы превратили в циничный театр для всего мира. Понятно, что её подготовка велась по наущению натовских стратегов. Известно, что британский спецназ действует в непосредственной близости от зоны боевых действий и оказывает определяющее влияние при организации украинских диверсий на территории нашей страны", - уточнил Гаврилов. Как сообщило МО РФ во вторник, Киев, потерпев поражение в Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения, в понедельник после интенсивных артобстрелов в Белгородскую область вторглось подразделение украинского нацформирования. По заявлению МО РФ, националистические формирования, атаковавшие Белгородскую область, были заблокированы и разгромлены, уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.
https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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белгородская область
украина
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константин гаврилов, россия, белгородская область, в мире, украина, европа, сша, обсе
Специальная военная операция на Украине, Константин Гаврилов, Россия, Белгородская область, В мире, Украина, Европа, США, ОБСЕ
Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России

Дипломат Гаврилов предостерег Киев и Запад от организации и поощрения диверсий в России

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. Архивное фото
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" в Киеве и на Западе от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов.
«
"Предостерегаем "горячие головы" в Киеве и в западных столицах от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в Российской Федерации. Не должно оставаться сомнений, что на каждую из них будет дан адекватный жёсткий отпор", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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По словам дипломата, Москва видит, что успехи России на поле боя вызывают истерическую реакцию на Украине и "коллективном Западе", которые форсированно взяли курс на повышение ставок в конфликте.
Он пояснил, что, чтобы минимизировать политический эффект от потери Артёмовска и отвлечь внимание от провала западного оружия, 22 мая вооружённое подразделение украинского националистического формирования, оснащённое американским и польским оружием, вторглось на территорию Белгородской области.
«
"Киев из всего делает шоу и пиар, и эту очередную террористическую провокацию на российской земле организаторы превратили в циничный театр для всего мира. Понятно, что её подготовка велась по наущению натовских стратегов. Известно, что британский спецназ действует в непосредственной близости от зоны боевых действий и оказывает определяющее влияние при организации украинских диверсий на территории нашей страны", - уточнил Гаврилов.
Как сообщило МО РФ во вторник, Киев, потерпев поражение в Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения, в понедельник после интенсивных артобстрелов в Белгородскую область вторглось подразделение украинского нацформирования. По заявлению МО РФ, националистические формирования, атаковавшие Белгородскую область, были заблокированы и разгромлены, уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантин ГавриловРоссияБелгородская областьВ миреУкраинаЕвропаСШАОБСЕ
 
 
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