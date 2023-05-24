https://ria.ru/20230524/diversii-1873869235.html

Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России

Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России - РИА Новости, 24.05.2023

Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России

Москва предостерегает "горячие головы" в Киеве и на Западе от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в России, заявил глава российской... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:28

2023-05-24T14:28

2023-05-24T14:28

специальная военная операция на украине

константин гаврилов

россия

белгородская область

в мире

украина

европа

сша

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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Москва предостерегает "горячие головы" в Киеве и на Западе от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов. "Предостерегаем "горячие головы" в Киеве и в западных столицах от организации и поощрения диверсионных и террористических актов в Российской Федерации. Не должно оставаться сомнений, что на каждую из них будет дан адекватный жёсткий отпор", - сказал Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам дипломата, Москва видит, что успехи России на поле боя вызывают истерическую реакцию на Украине и "коллективном Западе", которые форсированно взяли курс на повышение ставок в конфликте. Он пояснил, что, чтобы минимизировать политический эффект от потери Артёмовска и отвлечь внимание от провала западного оружия, 22 мая вооружённое подразделение украинского националистического формирования, оснащённое американским и польским оружием, вторглось на территорию Белгородской области. "Киев из всего делает шоу и пиар, и эту очередную террористическую провокацию на российской земле организаторы превратили в циничный театр для всего мира. Понятно, что её подготовка велась по наущению натовских стратегов. Известно, что британский спецназ действует в непосредственной близости от зоны боевых действий и оказывает определяющее влияние при организации украинских диверсий на территории нашей страны", - уточнил Гаврилов. Как сообщило МО РФ во вторник, Киев, потерпев поражение в Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения, в понедельник после интенсивных артобстрелов в Белгородскую область вторглось подразделение украинского нацформирования. По заявлению МО РФ, националистические формирования, атаковавшие Белгородскую область, были заблокированы и разгромлены, уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.

https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

россия

белгородская область

украина

европа

сша

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