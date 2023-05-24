https://ria.ru/20230524/diversanty-1873830030.html
СМИ: в Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
СМИ: в Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 24.05.2023
СМИ: в Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
В Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область — они не принимали непосредственного участия в нападении, но... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:10
2023-05-24T12:10
2023-05-24T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область — они не принимали непосредственного участия в нападении, но обеспечивали террористам поддержку, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника. "Высокопоставленный украинский чиновник <...> сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки", — говорится в статье.При этом собеседник издания утверждает, что ни одного украинского военнослужащего на российской территории не было. Он также признал, что ДРГ понесла потери. Привести еще какие-либо подробности чиновник отказался. Так, он не стал объяснять, откуда боевики взяли американскую технику. Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Всего уничтожено более 70 боевиков и около десятка единиц техники.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возложил ответственность за эту атаку на киевский режим и его спонсоров за океаном — США, страны ЕС, Великобританию и других.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
2023-05-24T12:10
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
NYT: в Киеве признали роль ВСУ в подготовке атаки диверсантов на Белгородскую область