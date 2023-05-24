https://ria.ru/20230524/diversanty-1873824638.html

Жительница Белгородской области рассказала подробности атаки диверсантов

Жительница Белгородской области рассказала подробности атаки диверсантов - РИА Новости, 24.05.2023

Жительница Белгородской области рассказала подробности атаки диверсантов

Жительница села Козинка Белгородской области, атакованной украинской диверсионно-разведывательной группой, Олеся Шматко рассказала журналистам, как автомобиль с РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:58

2023-05-24T11:58

2023-05-24T12:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Жительница села Козинка Белгородской области, атакованной украинской диверсионно-разведывательной группой, Олеся Шматко рассказала журналистам, как автомобиль с ее семьёй обстреляли диверсанты, несмотря на крики о том, что в машине дети. "Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: "Не стреляйте, в машине дети". Но они продолжили и прострелили заднюю дверь, в меня попали, и переднюю", - рассказала Олеся, которая сейчас находится в больнице в Белгороде. По ее словам, когда в Козинке началась стрельба, они с семьей спрятались в погребе, затем решили уезжать. В машине находились женщина с мужем и двое детей в возрасте одного года четырех месяцев и 11 лет. По пути встретили танк "с их символикой, крестом" и БТР. В результате стрельбы женщина получила ранение в руку, "с детьми и мужем все нормально". "Дети очень перепуганы. Вообще не знаю, как возвращаться домой после такого. Очень страшно", - рассказала женщина. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

белгород

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"Очень страшно" – жительница Белгородской области об атаке украинских диверсантов Жительница села Козинка Белгородской области, атакованной украинской диверсионно-разведывательной группой, Олеся Шматко рассказала журналистам, как автомобиль с ее семьёй обстреляли диверсанты, несмотря на крики о том, что в машине дети. 2023-05-24T11:58 true PT0M33S

Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области 2023-05-24T11:58 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород