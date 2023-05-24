Рейтинг@Mail.ru
Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873812723.html
Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК
Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК - РИА Новости, 24.05.2023
Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК
Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов, тела которых сильно обгорели, можно будет только при помощи... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:26
2023-05-24T11:26
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
белгород
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873777297_33:0:2527:1403_1920x0_80_0_0_5a561b4d5df99c239c7bdb63297d1d45.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов, тела которых сильно обгорели, можно будет только при помощи ДНК-экспертизы, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. "Для идентификации неопознанных обгоревших тел боевиков, уничтоженных в Белгородской области, понадобится проведение судебно-медицинской экспертизы в стационарных условиях", - сказал представитель экстренных служб. Он отметил, что сроки проведения генетической экспертизы напрямую зависят от того, насколько сильно обгорел человек - такая работа может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Cтандартных сроков проведения ДНК-экспертизы не существует - в каждом случае "все абсолютно индивидуально и зависит от различных факторов". По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. На утро среды, в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873737901.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
белгородская область
россия
белгород
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873777297_689:0:2560:1403_1920x0_80_0_0_fa3ee6fb7268fcf447ed424723ef1414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область, россия, белгород, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Белгород, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК

Личности некоторых уничтоженных в Белгородской области диверсантов могут установить по ДНК

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов, тела которых сильно обгорели, можно будет только при помощи ДНК-экспертизы, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
23 мая, 20:48
"Для идентификации неопознанных обгоревших тел боевиков, уничтоженных в Белгородской области, понадобится проведение судебно-медицинской экспертизы в стационарных условиях", - сказал представитель экстренных служб. Он отметил, что сроки проведения генетической экспертизы напрямую зависят от того, насколько сильно обгорел человек - такая работа может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Cтандартных сроков проведения ДНК-экспертизы не существует - в каждом случае "все абсолютно индивидуально и зависит от различных факторов".
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. На утро среды, в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
22 мая, 23:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияБелгородСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала