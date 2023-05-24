https://ria.ru/20230524/diversanty-1873812723.html

Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК

Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК - РИА Новости, 24.05.2023

Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК

Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов, тела которых сильно обгорели, можно будет только при помощи... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:26

2023-05-24T11:26

2023-05-24T11:26

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

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ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов, тела которых сильно обгорели, можно будет только при помощи ДНК-экспертизы, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. "Для идентификации неопознанных обгоревших тел боевиков, уничтоженных в Белгородской области, понадобится проведение судебно-медицинской экспертизы в стационарных условиях", - сказал представитель экстренных служб. Он отметил, что сроки проведения генетической экспертизы напрямую зависят от того, насколько сильно обгорел человек - такая работа может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Cтандартных сроков проведения ДНК-экспертизы не существует - в каждом случае "все абсолютно индивидуально и зависит от различных факторов". По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. На утро среды, в больницах остаются девять человек, включая троих в реанимации. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873737901.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

россия

белгород

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, россия, белгород, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины