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В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 24.05.2023
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18:42 24.05.2023 (обновлено: 21:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/denonsatsiya-1873938241.html
В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 24.05.2023
В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Киевом по Азовскому морю и Керченскому проливу. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:42
2023-05-24T21:12
украина
азовское море
россия
госдума рф
владимир путин
в мире
керченский пролив
киев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Киевом по Азовскому морю и Керченскому проливу.&quot;Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива&quot;, — говорится в документе.Россия и Украина подписали соглашение в 2003 году в Керчи. Речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения российскими военными территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей во время спецоперации Киев утратил выход к акватории Азовского моря. Этот факт юридически закрепило вхождение в состав России новых регионов в результате проведенных там референдумов прошлой осенью.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html
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азовское море
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керченский пролив
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украина, азовское море, россия, госдума рф, владимир путин, в мире, керченский пролив, киев
Украина, Азовское море, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, В мире, Керченский пролив, Киев
В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Президент Путин внес в Госдуму проект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Киевом по Азовскому морю и Керченскому проливу.
«

"Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в документе.

Россия и Украина подписали соглашение в 2003 году в Керчи. Речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей.
После освобождения российскими военными территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей во время спецоперации Киев утратил выход к акватории Азовского моря. Этот факт юридически закрепило вхождение в состав России новых регионов в результате проведенных там референдумов прошлой осенью.
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УкраинаАзовское мореРоссияГосдума РФВладимир ПутинВ миреКерченский проливКиев
 
 
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