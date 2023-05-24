https://ria.ru/20230524/denonsatsiya-1873938241.html

В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 24.05.2023

В Госдуму внесли проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Киевом по Азовскому морю и Керченскому проливу. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:42

2023-05-24T18:42

2023-05-24T21:12

украина

азовское море

россия

госдума рф

владимир путин

в мире

керченский пролив

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Киевом по Азовскому морю и Керченскому проливу."Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в документе.Россия и Украина подписали соглашение в 2003 году в Керчи. Речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения российскими военными территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей во время спецоперации Киев утратил выход к акватории Азовского моря. Этот факт юридически закрепило вхождение в состав России новых регионов в результате проведенных там референдумов прошлой осенью.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html

украина

азовское море

россия

керченский пролив

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, азовское море, россия, госдума рф, владимир путин, в мире, керченский пролив, киев