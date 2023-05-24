https://ria.ru/20230524/britaniya-1873814685.html
В Британии умерла женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III
В Британии умерла женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III - РИА Новости, 24.05.2023
В Британии умерла женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III
Пожилая британка скончалась, пролежав две недели в критическом состоянии в больнице, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:31
2023-05-24T11:31
2023-05-24T11:31
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожилая британка скончалась, пролежав две недели в критическом состоянии в больнице, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи - супругу принца Эдварда, младшего брата британского монарха Карла III, сообщила газета Telegraph со ссылкой на семью женщины. "Пожилая женщина, которую сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи, скончалась", - говорится в сообщении издания. Инцидент произошел 10 мая, когда 81-летняя Хелен Холланд переходила дорогу. По словам ее сына, сообщившего о её смерти, женщина получила "множественные переломы и обширные внутренние повреждения", при этом она переходила дорогу дорогу "по безопасному маршруту пешеходного перехода", пишет Telegraph. Пострадавшая была доставлена в больницу, где две недели находилась в критическом состоянии. Независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование, отмечается в статье. Сама герцогиня, как считается, не видела аварию, и ее машина не была причастна к происшествию, сообщает газета. Один из очевидцев ранее рассказал после аварии газете Daily Mail, что для коронации Карла III, прошедшей за несколько дней до этого, вдоль дороги были установлены защитные экраны, из-за чего пешеходам приходилось немного выступать на дорогу, чтобы увидеть идущие машины. Погибшая женщина вышла немного на дорогу, чтобы посмотреть по сторонам, и её сбил мотоцикл, в результате чего она отлетела более чем на 10 метров, сказал свидетель. Телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что герцогиня Эдинбургская "глубоко опечалена" смертью 81-летней женщины и выражает "самые глубокие соболезнования" семье погибшей.
https://ria.ru/20230418/dtp-1866197564.html
https://ria.ru/20230305/dtp-1855910423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карл iii, великобритания
В мире, Карл III, Великобритания
В Британии умерла женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III
В Британии умерла 81-летняя женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III Софи
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Пожилая британка скончалась, пролежав две недели в критическом состоянии в больнице, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи - супругу принца Эдварда, младшего брата британского монарха Карла III, сообщила газета Telegraph
со ссылкой на семью женщины.
«
"Пожилая женщина, которую сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи, скончалась", - говорится в сообщении издания.
Инцидент произошел 10 мая, когда 81-летняя Хелен Холланд переходила дорогу. По словам ее сына, сообщившего о её смерти, женщина получила "множественные переломы и обширные внутренние повреждения", при этом она переходила дорогу дорогу "по безопасному маршруту пешеходного перехода", пишет Telegraph.
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Пострадавшая была доставлена в больницу, где две недели находилась в критическом состоянии. Независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование, отмечается в статье.
Сама герцогиня, как считается, не видела аварию, и ее машина не была причастна к происшествию, сообщает газета.
Один из очевидцев ранее рассказал после аварии газете Daily Mail, что для коронации Карла III, прошедшей за несколько дней до этого, вдоль дороги были установлены защитные экраны, из-за чего пешеходам приходилось немного выступать на дорогу, чтобы увидеть идущие машины. Погибшая женщина вышла немного на дорогу, чтобы посмотреть по сторонам, и её сбил мотоцикл, в результате чего она отлетела более чем на 10 метров, сказал свидетель.
Телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что герцогиня Эдинбургская "глубоко опечалена" смертью 81-летней женщины и выражает "самые глубокие соболезнования" семье погибшей.
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