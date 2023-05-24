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В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 24.05.2023 (обновлено: 13:13 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/borrel-1873843820.html
В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность
В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, он занимается оправданием затягивания РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:00
2023-05-24T13:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
евросоюз
мария захарова
жозеп боррель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, он занимается оправданием затягивания военных действий на Украине, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."За 3,5 года пребывания на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Боррель, на мой взгляд, не только себя дискредитировал. Он должность эту дискредитировал", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Он стал если не идеологом ЕСовской политики конфронтации, то, по крайней мере, ее певцом и продолжает заниматься оправданием затягивания военных действий на Украине", - добавила она.Захарова подчеркнула, что антироссийской пропагандой Боррель прикрывает "грубые геополитические ошибки, которые были совершены ЕС в целях обеспечения себе новых сфер влияния в Европе".Она отметила, что от подлинной дипломатии в его работе "не осталось ничего". "Он и сам по сути это признает, цинично радуясь своей новой роли министра обороны ЕС. Таким образом, он подтверждает, хотя и косвенно, но подтверждает собственную ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения в результате артобстрелов ВСУ из поставленных странами ЕС тяжелых вооружений", - полагает Захарова.
https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873817804.html
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россия, украина, в мире, евросоюз, мария захарова, жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Евросоюз, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность

МИД России: Боррель за 3,5 года на посту полностью дискредитировал свою должность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, он занимается оправданием затягивания военных действий на Украине, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"За 3,5 года пребывания на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Боррель, на мой взгляд, не только себя дискредитировал. Он должность эту дискредитировал", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Он стал если не идеологом ЕСовской политики конфронтации, то, по крайней мере, ее певцом и продолжает заниматься оправданием затягивания военных действий на Украине", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что антироссийской пропагандой Боррель прикрывает "грубые геополитические ошибки, которые были совершены ЕС в целях обеспечения себе новых сфер влияния в Европе".
Она отметила, что от подлинной дипломатии в его работе "не осталось ничего". "Он и сам по сути это признает, цинично радуясь своей новой роли министра обороны ЕС. Таким образом, он подтверждает, хотя и косвенно, но подтверждает собственную ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения в результате артобстрелов ВСУ из поставленных странами ЕС тяжелых вооружений", - полагает Захарова.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Вчера, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреЕвросоюзМария ЗахароваЖозеп БоррельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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