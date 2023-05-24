https://ria.ru/20230524/borrel-1873843820.html

В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность

В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность - РИА Новости, 24.05.2023

В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, он занимается оправданием затягивания РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:00

2023-05-24T13:00

2023-05-24T13:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

евросоюз

мария захарова

жозеп боррель

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель за 3,5 года пребывания на посту полностью дискредитировал свою должность, он занимается оправданием затягивания военных действий на Украине, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."За 3,5 года пребывания на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Боррель, на мой взгляд, не только себя дискредитировал. Он должность эту дискредитировал", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Он стал если не идеологом ЕСовской политики конфронтации, то, по крайней мере, ее певцом и продолжает заниматься оправданием затягивания военных действий на Украине", - добавила она.Захарова подчеркнула, что антироссийской пропагандой Боррель прикрывает "грубые геополитические ошибки, которые были совершены ЕС в целях обеспечения себе новых сфер влияния в Европе".Она отметила, что от подлинной дипломатии в его работе "не осталось ничего". "Он и сам по сути это признает, цинично радуясь своей новой роли министра обороны ЕС. Таким образом, он подтверждает, хотя и косвенно, но подтверждает собственную ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения в результате артобстрелов ВСУ из поставленных странами ЕС тяжелых вооружений", - полагает Захарова.

https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873817804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, евросоюз, мария захарова, жозеп боррель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр