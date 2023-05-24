https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873900432.html

Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"

Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских" - РИА Новости, 24.05.2023

Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"

Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:33

2023-05-24T16:33

2023-05-24T16:37

культура

россия

константин богомолов

алексей зудин

михаил виноградов

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735281473_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_8bdbdb8bf2d4ff6cae858a3b233bd3e5.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался, заявили опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что автор своей статьей пытается отделить себя от описанной категории элиты. Богомолов написал для РИА Новости статью "Диетическое горе", в которой заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать. "Способна ли эта часть элиты последовать призыву господина Богомолова? У меня большое сомнение. Как бы это хорошо, что Богомолов выступает с таким призывом, но у меня большие сомнения, что эта часть элиты способна последовать этому призыву. Это взрослые люди, они сформировались давно и достаточно окончательно. Взрослые люди, как правило, не перевоспитываются", - заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя заключение статьи, в котором говорится, что надо "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей". Он добавил, что сам Богомолов наверняка сам понимает, что его призыву не последуют, в связи с чем возникает вопрос, зачем он его опубликовал. "Я думаю, что он этой статьей хочет отделить себя от данной категории элиты и заявить о своем несогласии с ними… Непосредственная цель вот такая. Что он будет делать после того, как эта цель будет достигнута, мы не знаем. Наверное, было бы неосмотрительно, безответственно об этом говорить", - сказал Зудин. Он также добавил, что социальные размежевания есть в любом обществе, но если элиты, описанные Богомоловым, противопоставляют себя остальному обществу, у них нет будущего в современной России, так как российское общество в настоящее время консолидируется и поддерживает СВО, а те, кто "в агрессивной форме" не понимает, зачем Россия начала спецоперацию, "воспринимаются как агрессивные чужаки". Политолог Михаил Виноградов заявил, что предложенное Богомоловым разделение не является ключевым, потому что дискуссии и споры происходят не только между "элитами" и остальным народом, но и между многими другими социальными группами. "(Такое деление) не является ключевым, это одно из многочисленных, внимание к которому скорее призвано отвлечь от других реальных разломов, нежели является ключевой проблемой российского общества", - сказал Виноградов. Поэтому, по словам эксперта, проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана".

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

https://ria.ru/20230524/kultura-1873855396.html

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константин богомолов, алексей зудин, михаил виноградов, новости культуры