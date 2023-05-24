https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873900432.html
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских" - РИА Новости, 24.05.2023
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"
Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:33
2023-05-24T16:33
2023-05-24T16:37
культура
россия
константин богомолов
алексей зудин
михаил виноградов
новости культуры
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался, заявили опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что автор своей статьей пытается отделить себя от описанной категории элиты. Богомолов написал для РИА Новости статью "Диетическое горе", в которой заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать. "Способна ли эта часть элиты последовать призыву господина Богомолова? У меня большое сомнение. Как бы это хорошо, что Богомолов выступает с таким призывом, но у меня большие сомнения, что эта часть элиты способна последовать этому призыву. Это взрослые люди, они сформировались давно и достаточно окончательно. Взрослые люди, как правило, не перевоспитываются", - заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя заключение статьи, в котором говорится, что надо "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей". Он добавил, что сам Богомолов наверняка сам понимает, что его призыву не последуют, в связи с чем возникает вопрос, зачем он его опубликовал. "Я думаю, что он этой статьей хочет отделить себя от данной категории элиты и заявить о своем несогласии с ними… Непосредственная цель вот такая. Что он будет делать после того, как эта цель будет достигнута, мы не знаем. Наверное, было бы неосмотрительно, безответственно об этом говорить", - сказал Зудин. Он также добавил, что социальные размежевания есть в любом обществе, но если элиты, описанные Богомоловым, противопоставляют себя остальному обществу, у них нет будущего в современной России, так как российское общество в настоящее время консолидируется и поддерживает СВО, а те, кто "в агрессивной форме" не понимает, зачем Россия начала спецоперацию, "воспринимаются как агрессивные чужаки". Политолог Михаил Виноградов заявил, что предложенное Богомоловым разделение не является ключевым, потому что дискуссии и споры происходят не только между "элитами" и остальным народом, но и между многими другими социальными группами. "(Такое деление) не является ключевым, это одно из многочисленных, внимание к которому скорее призвано отвлечь от других реальных разломов, нежели является ключевой проблемой российского общества", - сказал Виноградов. Поэтому, по словам эксперта, проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана".
https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, константин богомолов, алексей зудин, михаил виноградов, новости культуры
Культура, Россия, Константин Богомолов, Алексей Зудин, Михаил Виноградов, Новости культуры
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался, заявили опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что автор своей статьей пытается отделить себя от описанной категории элиты.
Богомолов написал для РИА Новости статью "Диетическое горе
", в которой заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать.
«
"Способна ли эта часть элиты последовать призыву господина Богомолова? У меня большое сомнение. Как бы это хорошо, что Богомолов выступает с таким призывом, но у меня большие сомнения, что эта часть элиты способна последовать этому призыву. Это взрослые люди, они сформировались давно и достаточно окончательно. Взрослые люди, как правило, не перевоспитываются", - заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя заключение статьи, в котором говорится, что надо "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей".
Он добавил, что сам Богомолов наверняка сам понимает, что его призыву не последуют, в связи с чем возникает вопрос, зачем он его опубликовал.
"Я думаю, что он этой статьей хочет отделить себя от данной категории элиты и заявить о своем несогласии с ними… Непосредственная цель вот такая. Что он будет делать после того, как эта цель будет достигнута, мы не знаем. Наверное, было бы неосмотрительно, безответственно об этом говорить", - сказал Зудин.
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине
Он также добавил, что социальные размежевания есть в любом обществе, но если элиты, описанные Богомоловым, противопоставляют себя остальному обществу, у них нет будущего в современной России, так как российское общество в настоящее время консолидируется и поддерживает СВО, а те, кто "в агрессивной форме" не понимает, зачем Россия начала спецоперацию, "воспринимаются как агрессивные чужаки".
Политолог Михаил Виноградов заявил, что предложенное Богомоловым разделение не является ключевым, потому что дискуссии и споры происходят не только между "элитами" и остальным народом, но и между многими другими социальными группами.
«
"(Такое деление) не является ключевым, это одно из многочисленных, внимание к которому скорее призвано отвлечь от других реальных разломов, нежели является ключевой проблемой российского общества", - сказал Виноградов.
Поэтому, по словам эксперта, проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана".
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