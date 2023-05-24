Рейтинг@Mail.ru
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских" - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 24.05.2023 (обновлено: 16:37 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873900432.html
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских" - РИА Новости, 24.05.2023
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"
Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:33
2023-05-24T16:37
культура
россия
константин богомолов
алексей зудин
михаил виноградов
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735281473_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_8bdbdb8bf2d4ff6cae858a3b233bd3e5.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался, заявили опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что автор своей статьей пытается отделить себя от описанной категории элиты. Богомолов написал для РИА Новости статью "Диетическое горе", в которой заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать. "Способна ли эта часть элиты последовать призыву господина Богомолова? У меня большое сомнение. Как бы это хорошо, что Богомолов выступает с таким призывом, но у меня большие сомнения, что эта часть элиты способна последовать этому призыву. Это взрослые люди, они сформировались давно и достаточно окончательно. Взрослые люди, как правило, не перевоспитываются", - заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя заключение статьи, в котором говорится, что надо "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей". Он добавил, что сам Богомолов наверняка сам понимает, что его призыву не последуют, в связи с чем возникает вопрос, зачем он его опубликовал. "Я думаю, что он этой статьей хочет отделить себя от данной категории элиты и заявить о своем несогласии с ними… Непосредственная цель вот такая. Что он будет делать после того, как эта цель будет достигнута, мы не знаем. Наверное, было бы неосмотрительно, безответственно об этом говорить", - сказал Зудин. Он также добавил, что социальные размежевания есть в любом обществе, но если элиты, описанные Богомоловым, противопоставляют себя остальному обществу, у них нет будущего в современной России, так как российское общество в настоящее время консолидируется и поддерживает СВО, а те, кто "в агрессивной форме" не понимает, зачем Россия начала спецоперацию, "воспринимаются как агрессивные чужаки". Политолог Михаил Виноградов заявил, что предложенное Богомоловым разделение не является ключевым, потому что дискуссии и споры происходят не только между "элитами" и остальным народом, но и между многими другими социальными группами. "(Такое деление) не является ключевым, это одно из многочисленных, внимание к которому скорее призвано отвлечь от других реальных разломов, нежели является ключевой проблемой российского общества", - сказал Виноградов. Поэтому, по словам эксперта, проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана".
https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html
https://ria.ru/20230524/kultura-1873855396.html
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735281473_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_86277c4f27bc8aa33b69500c9a911fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин богомолов, алексей зудин, михаил виноградов, новости культуры
Культура, Россия, Константин Богомолов, Алексей Зудин, Михаил Виноградов, Новости культуры
Политологи прокомментировали статью Богомолова об "особых русских"

Политолог Зудин: статьей об элите Богомолов пытается отделить себя от нее

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКонстантин Богомолов
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Константин Богомолов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Призыв театрального режиссера Константина Богомолова "отбросить презрение к своей стране" и начать работать не произведет эффект на тех, к кому он обращался, заявили опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что автор своей статьей пытается отделить себя от описанной категории элиты.
Богомолов написал для РИА Новости статью "Диетическое горе", в которой заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", которые хоть и исповедуют демократические ценности, но презирают обычных "темных" соотечественников, при этом после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать.
Прохожие на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Диетическое горе
Вчера, 08:00
«
"Способна ли эта часть элиты последовать призыву господина Богомолова? У меня большое сомнение. Как бы это хорошо, что Богомолов выступает с таким призывом, но у меня большие сомнения, что эта часть элиты способна последовать этому призыву. Это взрослые люди, они сформировались давно и достаточно окончательно. Взрослые люди, как правило, не перевоспитываются", - заявил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя заключение статьи, в котором говорится, что надо "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей".
Он добавил, что сам Богомолов наверняка сам понимает, что его призыву не последуют, в связи с чем возникает вопрос, зачем он его опубликовал.
"Я думаю, что он этой статьей хочет отделить себя от данной категории элиты и заявить о своем несогласии с ними… Непосредственная цель вот такая. Что он будет делать после того, как эта цель будет достигнута, мы не знаем. Наверное, было бы неосмотрительно, безответственно об этом говорить", - сказал Зудин.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине
Вчера, 13:46
Он также добавил, что социальные размежевания есть в любом обществе, но если элиты, описанные Богомоловым, противопоставляют себя остальному обществу, у них нет будущего в современной России, так как российское общество в настоящее время консолидируется и поддерживает СВО, а те, кто "в агрессивной форме" не понимает, зачем Россия начала спецоперацию, "воспринимаются как агрессивные чужаки".
Политолог Михаил Виноградов заявил, что предложенное Богомоловым разделение не является ключевым, потому что дискуссии и споры происходят не только между "элитами" и остальным народом, но и между многими другими социальными группами.
«
"(Такое деление) не является ключевым, это одно из многочисленных, внимание к которому скорее призвано отвлечь от других реальных разломов, нежели является ключевой проблемой российского общества", - сказал Виноградов.
Поэтому, по словам эксперта, проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана".
Писатель, сопредседатель партии Справедливая Россия — За правду Захар Прилепин. Поэтический вечер ZOV - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
"Кто с мечом к нам придет": поле боя — культура
13 мая, 08:00
 
КультураРоссияКонстантин БогомоловАлексей ЗудинМихаил ВиноградовНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала