https://ria.ru/20230524/blagoustroystvo-1873921289.html

На Вологодчине благоустроят 144 двора в ближайшие три месяца

На Вологодчине благоустроят 144 двора в ближайшие три месяца - РИА Новости, 24.05.2023

На Вологодчине благоустроят 144 двора в ближайшие три месяца

За летний сезон в Вологодской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" приведут в порядок 144 дворовые... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:48

2023-05-24T17:48

2023-05-24T17:48

вологодская область

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ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. За летний сезон в Вологодской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" приведут в порядок 144 дворовые территории; всего же за шесть лет участия в проекте уже отремонтировано почти одна тысяча дворов, сообщил замгубернатора области Антон Стрижов.По его словам, в перечень работ входит ремонт проездов и тротуаров, обустройство автомобильных парковок и ливневой канализации, установка освещения. Территории для ремонта определяются по заявкам жителей в муниципалитеты и на градостроительных советах. В этом году благоустроят дворовые территории во всех районах области. Больше всего в Вологде и Череповце – 37 и 49 соответственно. На ремонты выделено 666,2 миллиона рублей, из которых 306,8 миллиона рублей из областного бюджета и 123 миллиона – из бюджетов муниципалитетов."Ремонтные работы уже стартовали в 18 муниципальных образованиях. Сейчас специалисты благоустраивают 53 двора: в Вологде, Череповце и 16 округах. За шесть лет участия области в проекте благоустроены 972 двора многоквартирных домов и 236 общественных пространств", - сказал Стрижов.

https://ria.ru/20230522/sotsobekt-1873444229.html

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Алёна Пава

вологодская область, вологда, череповец