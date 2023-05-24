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Бирюков: ремонт дорожного покрытия начали на проспекте Вернадского в Москве
Бирюков: ремонт дорожного покрытия начали на проспекте Вернадского в Москве - РИА Новости, 24.05.2023
Бирюков: ремонт дорожного покрытия начали на проспекте Вернадского в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на проспекте Вернадского, всего будет отремонтировано около 300 тысяч... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:54
2023-05-24T11:54
2023-05-24T11:54
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на проспекте Вернадского, всего будет отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали плановые работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей запада столицы - проспекте Вернадского. Всего отремонтируем около 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении проспекта. Одна из причин ремонта - колейность, она возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Этот вид деформации дорожного полотна доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале комплекса. Отмечается, что работы пройдут в несколько этапов: будет проведено фрезерование старого верхнего слоя покрытия, специалисты отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проведут укладку нового асфальтобетонного покрытия, нанесут дорожную разметку. Дорожно-ремонтные работы проводятся преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на проспекте Вернадского, всего будет отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали плановые работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей запада столицы - проспекте Вернадского. Всего отремонтируем около 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении проспекта. Одна из причин ремонта - колейность, она возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Этот вид деформации дорожного полотна доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале комплекса.
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Отмечается, что работы пройдут в несколько этапов: будет проведено фрезерование старого верхнего слоя покрытия, специалисты отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проведут укладку нового асфальтобетонного покрытия, нанесут дорожную разметку. Дорожно-ремонтные работы проводятся преимущественно ночью с частичным перекрытием движения.
Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.