https://ria.ru/20230524/biryukov-1873822623.html

Бирюков: ремонт дорожного покрытия начали на проспекте Вернадского в Москве

Бирюков: ремонт дорожного покрытия начали на проспекте Вернадского в Москве - РИА Новости, 24.05.2023

Бирюков: ремонт дорожного покрытия начали на проспекте Вернадского в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на проспекте Вернадского, всего будет отремонтировано около 300 тысяч... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:54

2023-05-24T11:54

2023-05-24T11:54

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на проспекте Вернадского, всего будет отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали плановые работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей запада столицы - проспекте Вернадского. Всего отремонтируем около 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении проспекта. Одна из причин ремонта - колейность, она возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Этот вид деформации дорожного полотна доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале комплекса. Отмечается, что работы пройдут в несколько этапов: будет проведено фрезерование старого верхнего слоя покрытия, специалисты отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проведут укладку нового асфальтобетонного покрытия, нанесут дорожную разметку. Дорожно-ремонтные работы проводятся преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

https://ria.ru/20230524/raboty-1873777753.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков