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В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу по защите территорий РФ РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:15
2023-05-24T14:15
2023-05-24T14:39
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
киев
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу по защите территорий РФ от атак со стороны Украины. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. "Да, ну, наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем.
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россия, белгородская область, киев, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Киев, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы
Песков: российские военные и пограничники выполняют работу по защите территории страны