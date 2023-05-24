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В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 24.05.2023 (обновлено: 14:39 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/bezopasnost-1873863919.html
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу по защите территорий РФ РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:15
2023-05-24T14:39
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
киев
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу по защите территорий РФ от атак со стороны Украины. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. "Да, ну, наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
россия
белгородская область
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россия, белгородская область, киев, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Киев, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В Кремле рассказали о мерах против атак Киева на российские регионы

Песков: российские военные и пограничники выполняют работу по защите территории страны

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу по защите территорий РФ от атак со стороны Украины.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов пострадали один мирный житель погиб, еще 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
«
"Да, ну, наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКиевДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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