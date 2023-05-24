https://ria.ru/20230524/bespilotnik-1873755623.html

Над Белгородским районом сбили беспилотник

Над Белгородским районом сбили беспилотник - РИА Новости, 24.05.2023

Над Белгородским районом сбили беспилотник

Над Белгородским районом сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T00:48

2023-05-24T00:48

2023-05-24T00:59

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Над Белгородским районом сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — говорится в публикации.Незадолго до этого глава региона заявил, что на проезжую часть в Белгороде с дрона упало взрывное устройство. В результате этого инцидента также нет раненых, но легковой автомобиль получил повреждения, уточнил губернатор.Позавчера в области ввели режим контртеррористической операции после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглись украинские диверсанты. В течение дня ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации Гладкова, пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.На следующий день Минобороны сообщило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы ЗВО диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. В тот же день в Белгородской области отменили режим КТО.

https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков