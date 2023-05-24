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Кремль отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023
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17:46 24.05.2023 (обновлено: 19:09 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/belopasnost-1873920791.html
Кремль отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии
Кремль отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023
Кремль отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии
У России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:46
2023-05-24T19:09
россия
белоруссия
в мире
дмитрий песков
польша
павел зарубин
вальдемар скшипчак
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака, признавшего, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в соседней республике и участию в его поддержке военным путем.&quot;Это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы&quot;, — подчеркнул Песков.По его словам, сегодня Польша — это недружественная для России страна, чье руководство "заходится в истериках русофобии"."И мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства", — пояснил представитель Кремля. Как отметил Скшипчак в эфире телеканала Polsat, Польша будет содействовать вооруженным формированиям, которые могут выступить против белорусских властей, так, как они сейчас помогают ВСУ.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад планирует вторгнуться на территорию республики для ее уничтожения. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
https://ria.ru/20230515/belorussiya-1871969130.html
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россия, белоруссия, в мире, дмитрий песков, польша, павел зарубин, вальдемар скшипчак, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Россия, Белоруссия, В мире, Дмитрий Песков, Польша, Павел Зарубин, Вальдемар Скшипчак, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Кремль отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии

Песков: у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака, признавшего, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в соседней республике и участию в его поддержке военным путем.
«

"Это соседнее государство является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", — подчеркнул Песков.

По его словам, сегодня Польша — это недружественная для России страна, чье руководство "заходится в истериках русофобии".
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"И мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства", — пояснил представитель Кремля.
Как отметил Скшипчак в эфире телеканала Polsat, Польша будет содействовать вооруженным формированиям, которые могут выступить против белорусских властей, так, как они сейчас помогают ВСУ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад планирует вторгнуться на территорию республики для ее уничтожения. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
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РоссияБелоруссияВ миреДмитрий ПесковПольшаПавел ЗарубинВальдемар СкшипчакАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
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