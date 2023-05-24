https://ria.ru/20230524/balashikha-1873807500.html

Мемориальную доску участнику СВО Котову открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику СВО Котову открыли в Балашихе - РИА Новости, 24.05.2023

Мемориальную доску участнику СВО Котову открыли в Балашихе

Мемориальную доску бойцу специальной военной операции (СВО), рядовому Виталию Котову открыли в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:27

2023-05-24T11:27

2023-05-24T11:27

балашиха

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Мемориальную доску бойцу специальной военной операции (СВО), рядовому Виталию Котову открыли в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Доску установили на доме №55 на улице Свердлова, где Котов прожил последние годы своей жизни.В торжественной церемонии поучаствовали заместители главы администрации Балашихи Дмитрий Варнавский и Максим Сидоркин, советник главы города, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, председатель Общественной палаты города Елена Жарова, родственники Котова, а также военнослужащие, кадеты, юнармейцы и жители города.По данным пресс-службы, Котов родился в Красноярском крае в 1985 году. Работал слесарем-механиком в автосервисе, участвовал во Второй военной чеченской контртеррористической операции. В сентябре 2022 года отправился на СВО, где был танкистом-наводчиком. Погиб пятого ноября при выполнении воинского долга."Мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего земляка, отдавшего свою жизнь за Родину при исполнении воинского долга. Мужество и отвага Виталия Викторовича навсегда останутся в наших сердцах", - приводятся в сообщении слова Сидоркина.За мужество и героизм, проявленные при участии в СВО, Котов посмертно награжден орденом Мужества. Сидоркин передал награду вдове Ирине Котовой и выразил соболезнования родным погибшего. "Он был очень веселым, работящим мужчиной. Таких мало. Когда пришла повестка, он без сомнений поехал на СВО. Он считал, что лучше он пойдет туда, чем они придут сюда. Он предполагал, что может не вернуться, но все равно пошел защищать Родину. Это поступок настоящего мужчины", - сказала падчерица Виталия Котова Александра Тарасова.У Виталия Котова в Балашихе остались жена и падчерицы. Похоронен он на Братском кладбище.

https://ria.ru/20230513/balashikha-1871512143.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

балашиха