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Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто - РИА Новости, 24.05.2023
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20:18 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/avto-1873958643.html
Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто
Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто - РИА Новости, 24.05.2023
Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал проверить информацию о том, что диверсанты угнали автомобиль у местного жителя, и помочь ему, если это РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:18
2023-05-24T20:18
россия
белгородская область
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
украина
происшествия
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал проверить информацию о том, что диверсанты угнали автомобиль у местного жителя, и помочь ему, если это окажется правдой. В среду в вечернем прямом эфире с губернатором одна из подписчиц рассказала, что у ее друга диверсанты угнали автомобиль, и спросила, что в этой связи ему предпринять. "Ситуация для нас новая. У нас ещё не было таких случаев. Поэтому, уважаемая Евгения, передайте своему другу, что он должен обратиться к главе сельского поселения, где он прописан. Мы перепроверим эту информацию и будем думать, как решить этот вопрос. Пока этого решения нет, но... будем искать", - сказал Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html
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белгородская область
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия, авто
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Происшествия, Авто
Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто

Гладков пообещал помочь жителю Белгородской области, у которого диверсанты угнали авто

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал проверить информацию о том, что диверсанты угнали автомобиль у местного жителя, и помочь ему, если это окажется правдой.
В среду в вечернем прямом эфире с губернатором одна из подписчиц рассказала, что у ее друга диверсанты угнали автомобиль, и спросила, что в этой связи ему предпринять.
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"Ситуация для нас новая. У нас ещё не было таких случаев. Поэтому, уважаемая Евгения, передайте своему другу, что он должен обратиться к главе сельского поселения, где он прописан. Мы перепроверим эту информацию и будем думать, как решить этот вопрос. Пока этого решения нет, но... будем искать", - сказал Гладков.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
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РоссияБелгородская областьВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаПроисшествияАвто
 
 
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