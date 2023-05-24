https://ria.ru/20230524/avto-1873958643.html

Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто

Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто - РИА Новости, 24.05.2023

Гладков пообещал помочь жителю, у которого диверсанты угнали авто

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал проверить информацию о том, что диверсанты угнали автомобиль у местного жителя, и помочь ему, если это РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:18

2023-05-24T20:18

2023-05-24T20:18

россия

белгородская область

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

украина

происшествия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858680_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_f745d6117635ea4cd38e5dfb825b077b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал проверить информацию о том, что диверсанты угнали автомобиль у местного жителя, и помочь ему, если это окажется правдой. В среду в вечернем прямом эфире с губернатором одна из подписчиц рассказала, что у ее друга диверсанты угнали автомобиль, и спросила, что в этой связи ему предпринять. "Ситуация для нас новая. У нас ещё не было таких случаев. Поэтому, уважаемая Евгения, передайте своему другу, что он должен обратиться к главе сельского поселения, где он прописан. Мы перепроверим эту информацию и будем думать, как решить этот вопрос. Пока этого решения нет, но... будем искать", - сказал Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.

https://ria.ru/20230524/zakharova-1873771685.html

https://ria.ru/20230524/avariya-1873958102.html

россия

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия, авто