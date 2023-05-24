https://ria.ru/20230524/aviabilety-1873892831.html

Эксперты рассказали, как действительно сэкономить при покупке авиабилетов

Эксперты рассказали, как действительно сэкономить при покупке авиабилетов - РИА Новости, 24.05.2023

Эксперты рассказали, как действительно сэкономить при покупке авиабилетов

Эксперты рассказали РИА Новости, как действительно можно сэкономить при покупке авиабилетов, а какие способы – практически не работают. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:48

2023-05-24T16:48

2023-05-24T16:48

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, как действительно можно сэкономить при покупке авиабилетов, а какие способы – практически не работают.В СМИ обсуждается информация о том, что Роскачество провело исследование сервисов по бронированию авиабилетов (как сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, материал будет опубликован 25 мая). Сервисы по покупке билетов по просьбе РИА Новости рассказали, о том, какие бытуют мифы в этой области и что реально помогает сэкономить.Летом дороже"В случае с авиабилетами люди часто ищут панацею: бронирование с VPN, через телефон типа Nokia-фонарик или ночью, – рассказывают в Авиасейлс. – Но по факту, доказанные миллионами транзакций методы просты: покупать заранее, следить за ценами через подписку на тариф, выбирать альтернативные аэропорты прилета-вылета и мониторить распродажи".Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса "Купибилет" Яна Белоусова подчеркивает, что на стоимость билетов больше всего влияет сезонность. Например, в южные регионы она всегда будет больше летом. Рейсы в праздничные даты и выходные зачастую дороже, чем в будни. "Скорее всего, перелет с понедельника по четверг выйдет дешевле, но четкой зависимости цены от конкретного дня недели или времени суток не существует", – добавляет она.Эксперт также согласна с тем, что цена в первую очередь зависит от глубины вылета (количества дней до рейса) и заполненности самолета. "Вы можете сэкономить, если купите билеты заранее или наоборот — впритык перед вылетом. Но второй вариант — это редкость и на него не всегда стоит рассчитывать", – говорит Белоусова.По ее словам, у авиакомпаний есть несколько тарифов, и на каждом рейсе под них отведено какое-то количество мест. "Например, существует некий самый дешевый тариф А, и, как только места по нему раскуплены, — то же самое место выставляется уже по более дорогому. Поэтому и растет цена ближе к вылету", – объясняет эксперт.Во вторник и среду дешевлеВ цене билета также заложены сборы. Например, топливный, который увеличивается при росте стоимости самого керосина. Если говорить про зарубежные авиакомпании, то тут на цены влияет и курс валют."По нашим данным, для полетов по стране конкретный день недели никак не влияет на стоимость билета, – уточняет Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. – Однако, если вы собираетесь за границу, рекомендуем покупать его во вторник или среду. Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании".Эксперт объясняет, что ИАТА выставляет курс, с которым биржи закрылись в понедельник вечером. Если в период с прошлой среды до вечера понедельника курс рубля упадет, то в среду билеты подорожают, и выгоднее всего будет приобрести их во вторник. Если же курс рубля вырастет, то покупку стоит отложить до среды.Она согласна с коллегами в том, что если вы планируете поездку во время высокого сезона или в праздничные дни, то лучше покупать билеты заранее ― за три–шесть месяцев до даты полета."Во время покупки рекомендуем сравнивать цены на соседние дни. Это удобно делать при поиске билетов через агрегаторы или тревел-сервисы ― там есть сразу все авиакомпании", – говорит Шелехова.Лучше ночью, но не факт"Когда пользователь нажимает кнопку поиска на тревел-сервисе, то отправляются десятки и сотни поисковых запросов по разным системам. Сейчас почти все авиакомпании используют системы динамического ценообразования, которые чувствительны к колебаниям интереса (поисковым запросам на тревел-сервисах)", – рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для планирования поездок "Яндекс Путешествия". В моменты повышенного спроса система может выдавать более высокую цену – с большой долей вероятности это может совпадать с суточными ритмами, так как ночью пользователи реже ищут и покупают билеты. Но эксперты поясняют, что это не прямая закономерность."Прошлый год показал, что стоимость билетов зависит от множества факторов и ее невозможно предсказать", – продолжает Яна Белоусова. Поэтому главная рекомендация — подписаться на цены или новости о распродажах, которые случаются довольно часто. В OneTwoTrip уточняют: если стоимость авиабилетов уже упала, то смысла ждать еще нет, скорее всего, при следующем изменении цен она снова вырастет.

https://ria.ru/20230506/aviabilety-1870151682.html

https://ria.ru/20230520/gruziya-1873081655.html

https://ria.ru/20230503/aviabilety-1869271945.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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