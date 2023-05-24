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Российская армия ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/avdeevka-1873795396.html
Российская армия ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении
Российская армия ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.05.2023
Российская армия ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении
Российские Вооруженные силы ежедневно продвигаются на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:49
2023-05-24T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ежедневно продвигаются на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "По Авдеевке, Марьинке - я особо не переживаю, здесь находится 1-й армейский корпус. Ситуация находится под контролем… По Авдеевке мы видим практически ежедневное улучшение позиций", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, украинские войска пытаются контратаковать на обоих направлениях, но ситуация под контролем российских сил.
https://ria.ru/20230521/avdeevka-1873252913.html
донецкая народная республика
авдеевка
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безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская армия ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении

Пушилин сообщил, что российская армия ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОкопы на Авдеевском направлении
Окопы на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Окопы на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ежедневно продвигаются на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По Авдеевке, Марьинке - я особо не переживаю, здесь находится 1-й армейский корпус. Ситуация находится под контролем… По Авдеевке мы видим практически ежедневное улучшение позиций", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, украинские войска пытаются контратаковать на обоих направлениях, но ситуация под контролем российских сил.
Кадры уничтожения контратаковавшего под Авдеевкой подразделения ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Российские войска уничтожили контратаковавших под Авдеевкой боевиков ВСУ
21 мая, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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