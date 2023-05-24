https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873961586.html

В Донецке заявили о сохраняющейся опасности ударов по флангам в Артемовске

В Донецке заявили о сохраняющейся опасности ударов по флангам в Артемовске - РИА Новости, 24.05.2023

В Донецке заявили о сохраняющейся опасности ударов по флангам в Артемовске

Опасность на флангах в Артемовске сохраняется, в районе города Часов Яр остается большое количество украинских сил и техники, заявил советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:55

2023-05-24T20:55

2023-05-24T20:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

ян гагин

евгений пригожин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность на флангах в Артемовске сохраняется, в районе города Часов Яр остается большое количество украинских сил и техники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. “В районе Часова Яра до сих пор сосредоточена достаточно серьезная группировка противника - это и личный состав, и техника. Опасность удара по флангам остается до сих пор”, - сказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, есть два варианта развития событий: эти резервы могут быть направлены в наступление на Артемовском направлении или переброшены на другой участок фронта для усиления там группировки ВСУ. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации ВС РФ завершено освобождение города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, евгений пригожин