https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873835034.html
Пушилин подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния ДНР
Пушилин подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния ДНР - РИА Новости, 24.05.2023
Пушилин подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния республики, площадь региона... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:31
2023-05-24T12:31
2023-05-24T12:40
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния республики, площадь региона увеличится на 41 квадратный километр."Подпишем сейчас соответствующий указ о включении города Артемовска в зону влияния Донецкой Народной Республики с учетом освобождения данного населенного пункта. Донецкая Народная Республика с освобождением Артемовска прирастает на 41 квадратный километр", - сказал Пушилин.О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
артемовск
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артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния ДНР
Пушилин: площадь ДНР после включения Артемовска увеличится на 41 квадратный километр