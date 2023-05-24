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Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 24.05.2023 (обновлено: 10:18 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873788736.html
Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске
Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске - РИА Новости, 24.05.2023
Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске
В Артемовске, по предварительным данным, не осталось гражданского населения, заявил "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:17
2023-05-24T10:18
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Артемовске, по предварительным данным, не осталось гражданского населения, заявил "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин. Накануне он лично посетил Артемовск. "Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. "Вагнера" весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". При этом, отметил он, факт наличия мирного населения еще будет проверяться. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к госнаградам.
https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873788089.html
россия
артемовск
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россия, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Владимир Путин
Пушилин заявил об отсутствии гражданских в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось гражданского населения

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Артемовске, по предварительным данным, не осталось гражданского населения, заявил "России 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
Накануне он лично посетил Артемовск.
"Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. "Вагнера" весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, отметил он, факт наличия мирного населения еще будет проверяться.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к госнаградам.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвгений ПригожинВладимир Путин
 
 
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