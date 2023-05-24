https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873788089.html
В Артемовске начала работать российская полиция
В Артемовске начала работать российская полиция - РИА Новости, 24.05.2023
В Артемовске начала работать российская полиция
Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:15
2023-05-24T10:15
2023-05-24T10:15
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Сотрудники ведомства проверят, остаются ли гражданские в городе, уточнил он. На следующем этапе в Артемовске появятся и другие службы, в том числе МЧС, а затем начнутся работы по разминированию, добавил Пушилин. О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Артемовске начала работать российская полиция
Пушилин заявил о прибытии сотрудников российского МВД в освобожденный Артемовск