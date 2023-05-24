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В Артемовске начала работать российская полиция - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873788089.html
В Артемовске начала работать российская полиция
В Артемовске начала работать российская полиция - РИА Новости, 24.05.2023
В Артемовске начала работать российская полиция
Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:15
2023-05-24T10:15
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Сотрудники ведомства проверят, остаются ли гражданские в городе, уточнил он. На следующем этапе в Артемовске появятся и другие службы, в том числе МЧС, а затем начнутся работы по разминированию, добавил Пушилин. О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Артемовске начала работать российская полиция

Пушилин заявил о прибытии сотрудников российского МВД в освобожденный Артемовск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Сотрудники ведомства проверят, остаются ли гражданские в городе, уточнил он. На следующем этапе в Артемовске появятся и другие службы, в том числе МЧС, а затем начнутся работы по разминированию, добавил Пушилин.
О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске
23 мая, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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