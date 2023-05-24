https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779586.html

В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу

В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу - РИА Новости, 24.05.2023

В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу

Бойцы группы "Вагнер" нашли большое количество националистической литературы в здании министерства юстиции Украины в Артемовске. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:28

2023-05-24T09:28

2023-05-24T09:33

специальная военная операция на украине

артемовск

чвк "вагнер"

уна-унсо

евгений пригожин

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АРТЕМОВСК (ДНР), 24 мая - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" нашли большое количество националистической литературы в здании министерства юстиции Украины в Артемовске. "Здесь находилось министерство юстиции (Украины – ред.). Здесь мы нашли разного рода литературу, остались их дневники, переписки. Самое интересное, что тут можно увидеть – литература. Здесь находится, например, (издание – ред.) "Небесная сотня идет в века", еще раз подчеркну, что это государственное учреждение, есть и другая литература такого толка" - рассказал боец "Вагнера" РИА Новости. В здании были найдены издания "VIII Бандеровские чтения", "Небесная сотня идет в века" (посвященная популяризации событий на Майдане в Киеве в 2014 году), УНСО (УНА-УНСО - Украинская политическая партия праворадикального толка, признана экстремистской организацией и запрещена в России), детские комиксы с националистическим уклоном и прочая литература подобного плана. "Комиксы очень хорошо "заходят" подрастающему поколению. В админзданиях довольно часто попадается такого плана литература, а вот в домах (жителей города - ред.) особо не встречали", - сказал боец. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

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артемовск, чвк "вагнер", уна-унсо, евгений пригожин