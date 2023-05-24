https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779586.html
В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу
В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу - РИА Новости, 24.05.2023
В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу
Бойцы группы "Вагнер" нашли большое количество националистической литературы в здании министерства юстиции Украины в Артемовске. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:28
2023-05-24T09:28
2023-05-24T09:33
специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
уна-унсо
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_253518192fb8af7e65ba8fb4eb049296.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 24 мая - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" нашли большое количество националистической литературы в здании министерства юстиции Украины в Артемовске. "Здесь находилось министерство юстиции (Украины – ред.). Здесь мы нашли разного рода литературу, остались их дневники, переписки. Самое интересное, что тут можно увидеть – литература. Здесь находится, например, (издание – ред.) "Небесная сотня идет в века", еще раз подчеркну, что это государственное учреждение, есть и другая литература такого толка" - рассказал боец "Вагнера" РИА Новости. В здании были найдены издания "VIII Бандеровские чтения", "Небесная сотня идет в века" (посвященная популяризации событий на Майдане в Киеве в 2014 году), УНСО (УНА-УНСО - Украинская политическая партия праворадикального толка, признана экстремистской организацией и запрещена в России), детские комиксы с националистическим уклоном и прочая литература подобного плана. "Комиксы очень хорошо "заходят" подрастающему поколению. В админзданиях довольно часто попадается такого плана литература, а вот в домах (жителей города - ред.) особо не встречали", - сказал боец. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875690_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e8335d4a1b6001706391acee50043fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, чвк "вагнер", уна-унсо, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", УНА-УНСО, Евгений Пригожин
В Артемовске в здании Минюста нашли националистическую литературу
Бойцы "Вагнера" нашли в здании Минюста в Артемовске националистическую литературу