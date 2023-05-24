https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779070.html

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:22

2023-05-24T09:22

2023-05-24T09:59

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

андрей марочко

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы", — отметил он.В то же время ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр для удара по флангам российских подразделений.Минобороны сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил с этим ЧВК "Вагнер" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.

https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873719926.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины