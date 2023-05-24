https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779070.html
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:22
2023-05-24T09:22
2023-05-24T09:59
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы", — отметил он.В то же время ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр для удара по флангам российских подразделений.Минобороны сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил с этим ЧВК "Вагнер" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873719926.html
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артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Пушилин заявил, что риск на флангах Артемовска минимизирован