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Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 24.05.2023 (обновлено: 09:59 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873779070.html
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска - РИА Новости, 24.05.2023
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:22
2023-05-24T09:59
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы", — отметил он.В то же время ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр для удара по флангам российских подразделений.Минобороны сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил с этим ЧВК "Вагнер" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873719926.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Пушилин заявил, что риск на флангах Артемовска минимизирован

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости
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Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, риск минимизирован, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы", — отметил он.
В то же время ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр для удара по флангам российских подразделений.
Минобороны сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил с этим ЧВК "Вагнер" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
Врио главы ДНР Денис Пушилин водружает флаг региона над Артемовском. Кадр видео
Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском
Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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