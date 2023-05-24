https://ria.ru/20230524/armeniya-1873918874.html

Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян

Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян - РИА Новости, 24.05.2023

Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян

Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС с РФ, США и другими странами, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:44

2023-05-24T17:44

2023-05-24T17:44

в мире

армения

никол пашинян

армянская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сша

россия

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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС с РФ, США и другими странами, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян. "В нашей программе есть планы по развитию ядерных (энергетических - ред.) возможностей. У нашей действующей АЭС существует срок, по истечении которого мы ее не сможем эксплуатировать. И сейчас мы ведем активные переговоры с несколькими партнерами о строительстве новой АЭС. Эти переговоры ведутся с РФ, США, третьими странами", - сказал Пашинян. По его словам, армянская сторона рассматривает наиболее экономически выгодные варианты, и в, частности, в ближайшее время из Армении в США направится делегация для ознакомления на месте с возможностями реакторов модульного типа. Он уточнил, что эти реакторы позволяют поэтапно строить модули малой мощности. "Другие предложения предусматривают строительства АЭС сразу в 1 тысячу мегаватт. Это проблематично, к модульным реактором также есть вопросы. Наши специалисты в области энергетики все анализируют", - сказал премьер. У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности. Ранее правительство Армении приняло постановление о начале процесса, направленного на продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html

https://ria.ru/20230516/uran-1872082626.html

https://ria.ru/20230524/potasovka-1873846154.html

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в мире, армения, никол пашинян, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, россия