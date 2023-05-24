https://ria.ru/20230524/agrarii-1873943669.html
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму"
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму" - РИА Новости, 24.05.2023
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму"
сообщает Sputnik.by. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:05
2023-05-24T19:05
2023-05-24T19:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
технологии
минск
союзное государство
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Парламентарии Союзного государства на заседании комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам обсудили в Минске импортозамещение в аграрной сфере в условиях санкций и унификацию законодательства в сфере сельского хозяйства Беларуси и России, сообщает Sputnik.by.Интеллектуальная фермаВ центре внимания участников мероприятия была программа "Разработка цифровых технологий и комплекса автоматизированных машин и оборудования для молочного животноводства", известной также как "Интеллектуальная ферма-СГ".Как напомнил председатель комиссии Николай Шевчук, для реализации этой программы отпущено три года."Белорусско-российский проект "Интеллектуальная ферма" – это создание машин, технологий, оборудования на основе новаций в животноводстве", - отметил он.Эффект, ожидаемый от этой программы, - это увеличение срока лактации у коров и удои до 9 тысяч литров в год от коровы."Это – импортозамещение в условиях санкций, это – отечественная техника, которая в полтора-два раза дешевле, это – новейшие технологии, это – просто движение вперед в животноводстве", – подчеркнул Шевчук.Он также сообщил, что для реализации этого проекта нужны подготовленные высокопрофессиональные кадры, и у Беларуси и России есть свои научные базы для их подготовки."Но нужна единая оцифрованная научная платформа, чтобы обучать российских и белорусских специалистов в режиме онлайн", – сделал акцент председатель комиссии.Умные роботыПо его словам, сегодня на фермах уже нет такого понятия, как доярка. "Практически везде используются роботы, вплоть до дистанционного диагностирования и генетического исследования", – отметил председатель комиссии.Говоря о необходимости реализации проекта "союзной интеллектуальной фермы", он отметил дороговизну импортного оборудования и заявил, что в условиях санкций Беларусь и Россия "должны разработать свои машины".По большому счету стоит задача заменить на фермах человека роботами почти на 100 процентов, добавил Шевчук."Есть в Беларуси серьезные наработки, есть и в России серьезные наработки. Две академии наук (НАН РБ и РАН), два министерства сельского хозяйства создают совместными усилиями совместный проект", – сказал глава комиссии.В рамках реализации совместных проектов и программ в аграрной сфере формируется и семенной фонд, проводится селекция животных, продолжил он.Одним из важных моментов реализации союзных аграрных программ Шевчук назвал удешевление продукции."Наша продукция становится конкурентоспособной, идет ее продвижение в третьи страны", – отметил он.Унификация законодательства в аграрной сфереШевчук напомнил, что в настоящее время Беларусь и Россия унифицируют законодательство в аграрной сфере, что также позволит успешно работать в условиях санкций."Нужно стабилизировать наше сельское хозяйство, чтобы российскую и белорусскую продукцию запустить на рынки третьих стран, и обеспечить свою продовольственную безопасность", - сказал председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам Союзного государства.Товарооборот растетКак отметила на заседании замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алла Ломакина, за первый квартал 2023 года предприятия республики и России увеличили взаимные поставки продукции."По результатам первого квартала товарооборот с Россией у нас увеличился на 25% и превысил 2 миллиарда долларов", – сказала замглавы ведомства.Причем белорусскими сельхозпредприятиями на экспорт за этот период поставлено продукции на более чем 1,4 миллиарда рублей в 71 регион России, что 24% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
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https://ria.ru/20220412/agropromy-1783174500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, технологии, минск, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Технологии, Минск, Союзное государство
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Парламентарии Союзного государства на заседании комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам обсудили в Минске импортозамещение в аграрной сфере в условиях санкций и унификацию законодательства в сфере сельского хозяйства Беларуси и России,
сообщает Sputnik.by
.
В центре внимания участников мероприятия была программа "Разработка цифровых технологий и комплекса автоматизированных машин и оборудования для молочного животноводства", известной также как "Интеллектуальная ферма-СГ".
Как напомнил председатель комиссии Николай Шевчук, для реализации этой программы отпущено три года.
«
"Белорусско-российский проект "Интеллектуальная ферма" – это создание машин, технологий, оборудования на основе новаций в животноводстве", - отметил он.
Эффект, ожидаемый от этой программы, - это увеличение срока лактации у коров и удои до 9 тысяч литров в год от коровы.
«
"Это – импортозамещение в условиях санкций, это – отечественная техника, которая в полтора-два раза дешевле, это – новейшие технологии, это – просто движение вперед в животноводстве", – подчеркнул Шевчук.
Он также сообщил, что для реализации этого проекта нужны подготовленные высокопрофессиональные кадры, и у Беларуси и России есть свои научные базы для их подготовки.
"Но нужна единая оцифрованная научная платформа, чтобы обучать российских и белорусских специалистов в режиме онлайн", – сделал акцент председатель комиссии.
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По его словам, сегодня на фермах уже нет такого понятия, как доярка. "Практически везде используются роботы, вплоть до дистанционного диагностирования и генетического исследования", – отметил председатель комиссии.
Говоря о необходимости реализации проекта "союзной интеллектуальной фермы", он отметил дороговизну импортного оборудования и заявил, что в условиях санкций Беларусь и Россия "должны разработать свои машины".
По большому счету стоит задача заменить на фермах человека роботами почти на 100 процентов, добавил Шевчук.
«
"Есть в Беларуси серьезные наработки, есть и в России серьезные наработки. Две академии наук (НАН РБ и РАН), два министерства сельского хозяйства создают совместными усилиями совместный проект", – сказал глава комиссии.
В рамках реализации совместных проектов и программ в аграрной сфере формируется и семенной фонд, проводится селекция животных, продолжил он.
Одним из важных моментов реализации союзных аграрных программ Шевчук назвал удешевление продукции.
«
"Наша продукция становится конкурентоспособной, идет ее продвижение в третьи страны", – отметил он.
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Унификация законодательства в аграрной сфере
Шевчук напомнил, что в настоящее время Беларусь и Россия унифицируют законодательство в аграрной сфере, что также позволит успешно работать в условиях санкций.
«
"Нужно стабилизировать наше сельское хозяйство, чтобы российскую и белорусскую продукцию запустить на рынки третьих стран, и обеспечить свою продовольственную безопасность", - сказал председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам Союзного государства.
Как отметила на заседании замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алла Ломакина, за первый квартал 2023 года предприятия республики и России увеличили взаимные поставки продукции.
«
"По результатам первого квартала товарооборот с Россией у нас увеличился на 25% и превысил 2 миллиарда долларов", – сказала замглавы ведомства.
Причем белорусскими сельхозпредприятиями на экспорт за этот период поставлено продукции на более чем 1,4 миллиарда рублей в 71 регион России, что 24% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
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