Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму" - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:05 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/agrarii-1873943669.html
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму"
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму" - РИА Новости, 24.05.2023
Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму"
сообщает Sputnik.by. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:05
2023-05-24T19:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
технологии
минск
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873942551_0:98:3027:1801_1920x0_80_0_0_c25967b1cb3a2a39f6eb31d62af1bb25.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Парламентарии Союзного государства на заседании комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам обсудили в Минске импортозамещение в аграрной сфере в условиях санкций и унификацию законодательства в сфере сельского хозяйства Беларуси и России, сообщает Sputnik.by.Интеллектуальная фермаВ центре внимания участников мероприятия была программа "Разработка цифровых технологий и комплекса автоматизированных машин и оборудования для молочного животноводства", известной также как "Интеллектуальная ферма-СГ".Как напомнил председатель комиссии Николай Шевчук, для реализации этой программы отпущено три года."Белорусско-российский проект "Интеллектуальная ферма" – это создание машин, технологий, оборудования на основе новаций в животноводстве", - отметил он.Эффект, ожидаемый от этой программы, - это увеличение срока лактации у коров и удои до 9 тысяч литров в год от коровы."Это – импортозамещение в условиях санкций, это – отечественная техника, которая в полтора-два раза дешевле, это – новейшие технологии, это – просто движение вперед в животноводстве", – подчеркнул Шевчук.Он также сообщил, что для реализации этого проекта нужны подготовленные высокопрофессиональные кадры, и у Беларуси и России есть свои научные базы для их подготовки."Но нужна единая оцифрованная научная платформа, чтобы обучать российских и белорусских специалистов в режиме онлайн", – сделал акцент председатель комиссии.Умные роботыПо его словам, сегодня на фермах уже нет такого понятия, как доярка. "Практически везде используются роботы, вплоть до дистанционного диагностирования и генетического исследования", – отметил председатель комиссии.Говоря о необходимости реализации проекта "союзной интеллектуальной фермы", он отметил дороговизну импортного оборудования и заявил, что в условиях санкций Беларусь и Россия "должны разработать свои машины".По большому счету стоит задача заменить на фермах человека роботами почти на 100 процентов, добавил Шевчук."Есть в Беларуси серьезные наработки, есть и в России серьезные наработки. Две академии наук (НАН РБ и РАН), два министерства сельского хозяйства создают совместными усилиями совместный проект", – сказал глава комиссии.В рамках реализации совместных проектов и программ в аграрной сфере формируется и семенной фонд, проводится селекция животных, продолжил он.Одним из важных моментов реализации союзных аграрных программ Шевчук назвал удешевление продукции."Наша продукция становится конкурентоспособной, идет ее продвижение в третьи страны", – отметил он.Унификация законодательства в аграрной сфереШевчук напомнил, что в настоящее время Беларусь и Россия унифицируют законодательство в аграрной сфере, что также позволит успешно работать в условиях санкций."Нужно стабилизировать наше сельское хозяйство, чтобы российскую и белорусскую продукцию запустить на рынки третьих стран, и обеспечить свою продовольственную безопасность", - сказал председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам Союзного государства.Товарооборот растетКак отметила на заседании замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алла Ломакина, за первый квартал 2023 года предприятия республики и России увеличили взаимные поставки продукции."По результатам первого квартала товарооборот с Россией у нас увеличился на 25% и превысил 2 миллиарда долларов", – сказала замглавы ведомства.Причем белорусскими сельхозпредприятиями на экспорт за этот период поставлено продукции на более чем 1,4 миллиарда рублей в 71 регион России, что 24% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
https://ria.ru/20230405/len-1863235076.html
https://ria.ru/20220412/agropromy-1783174500.html
https://ria.ru/20221103/lukashenko-1828907976.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873942551_405:82:3027:2048_1920x0_80_0_0_57fdb4e0daef11c60680466e37ada718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, технологии, минск, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Технологии, Минск, Союзное государство

Аграрии Союзного государства создают "Интеллектуальную ферму"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКорова молочной голштино-фризской породы подмосковного совхоза "Лесные поляны" на международной выставке "АгроФарм-2020" на ВДНХ в Москве
Корова молочной голштино-фризской породы подмосковного совхоза Лесные поляны на международной выставке АгроФарм-2020 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Корова молочной голштино-фризской породы подмосковного совхоза "Лесные поляны" на международной выставке "АгроФарм-2020" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Парламентарии Союзного государства на заседании комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам обсудили в Минске импортозамещение в аграрной сфере в условиях санкций и унификацию законодательства в сфере сельского хозяйства Беларуси и России, сообщает Sputnik.by.

Интеллектуальная ферма

В центре внимания участников мероприятия была программа "Разработка цифровых технологий и комплекса автоматизированных машин и оборудования для молочного животноводства", известной также как "Интеллектуальная ферма-СГ".
Как напомнил председатель комиссии Николай Шевчук, для реализации этой программы отпущено три года.
«
"Белорусско-российский проект "Интеллектуальная ферма" – это создание машин, технологий, оборудования на основе новаций в животноводстве", - отметил он.
Эффект, ожидаемый от этой программы, - это увеличение срока лактации у коров и удои до 9 тысяч литров в год от коровы.
«
"Это – импортозамещение в условиях санкций, это – отечественная техника, которая в полтора-два раза дешевле, это – новейшие технологии, это – просто движение вперед в животноводстве", – подчеркнул Шевчук.
Он также сообщил, что для реализации этого проекта нужны подготовленные высокопрофессиональные кадры, и у Беларуси и России есть свои научные базы для их подготовки.
"Но нужна единая оцифрованная научная платформа, чтобы обучать российских и белорусских специалистов в режиме онлайн", – сделал акцент председатель комиссии.
Уборка льна на полях - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Ярославская область намерена учиться у Белоруссии выращиванию льна
5 апреля, 15:38

Умные роботы

По его словам, сегодня на фермах уже нет такого понятия, как доярка. "Практически везде используются роботы, вплоть до дистанционного диагностирования и генетического исследования", – отметил председатель комиссии.
Говоря о необходимости реализации проекта "союзной интеллектуальной фермы", он отметил дороговизну импортного оборудования и заявил, что в условиях санкций Беларусь и Россия "должны разработать свои машины".
По большому счету стоит задача заменить на фермах человека роботами почти на 100 процентов, добавил Шевчук.
«
"Есть в Беларуси серьезные наработки, есть и в России серьезные наработки. Две академии наук (НАН РБ и РАН), два министерства сельского хозяйства создают совместными усилиями совместный проект", – сказал глава комиссии.
В рамках реализации совместных проектов и программ в аграрной сфере формируется и семенной фонд, проводится селекция животных, продолжил он.
Одним из важных моментов реализации союзных аграрных программ Шевчук назвал удешевление продукции.
«
"Наша продукция становится конкурентоспособной, идет ее продвижение в третьи страны", – отметил он.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Эксперт СГ: агропромы России и Белоруссии должны объединить усилия
12 апреля 2022, 17:51

Унификация законодательства в аграрной сфере

Шевчук напомнил, что в настоящее время Беларусь и Россия унифицируют законодательство в аграрной сфере, что также позволит успешно работать в условиях санкций.
«
"Нужно стабилизировать наше сельское хозяйство, чтобы российскую и белорусскую продукцию запустить на рынки третьих стран, и обеспечить свою продовольственную безопасность", - сказал председатель комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам Союзного государства.

Товарооборот растет

Как отметила на заседании замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алла Ломакина, за первый квартал 2023 года предприятия республики и России увеличили взаимные поставки продукции.
«
"По результатам первого квартала товарооборот с Россией у нас увеличился на 25% и превысил 2 миллиарда долларов", – сказала замглавы ведомства.
Причем белорусскими сельхозпредприятиями на экспорт за этот период поставлено продукции на более чем 1,4 миллиарда рублей в 71 регион России, что 24% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Лукашенко предложил обновить взгляд на сотрудничество с Ростовской областью
3 ноября 2022, 11:37
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияТехнологииМинскСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала